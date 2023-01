Chorvatské zdražení rezonuje Evropou. Nové ceny otestovali polští novináři

Polští novináři informovali o tom, že kilo pomerančů v Chorvatsku nyní vyjde na 1,55 eura (36 korun) a 120g balení salámu na 1,72 eura (41 korun). Po Novém roce ale zdražila třeba i cesta taxíkem z letiště.

„Jízda taxíkem z letiště do centra mne vyšla na 33,5 eura (asi 800 korun). Tento patnáctikilometrový úsek ale řidič zvládl zhruba za 20 až 25 minut. Mnohem dostupnější ceny jsou v nejrůznějších aplikacích, jako je Uber nebo Bolt. Taková jízda by mne vyšla asi na polovinu,“ okomentoval cestu z letiště polský novinář Bartlomiej Pawlak.

Pro web Gazeta Wyborcza zároveň dodal, že proti předchozím měsícům v zemi citelně zdražily i restaurace a hospody. V těch honosnějších se nyní Chorvaté nají i za více než 20 eur, v přepočtu za zhruba 500 korun.

Šálek cappuccina v centru hlavního města Záhřebu ale vyjde jen asi na 2 eura (47 korun). To je však podle portálu jedna z mála věcí, která v bývalé jugoslávské ekonomice stojí nyní méně než v Polsku. Jinak to je třeba u piva.

„Pivo mne v jedné záhřebské restauraci vyšlo asi na tři eura (zhruba 119 korun). Také nealkoholické nápoje tu byly o několik desítek centrů levnější. Za večeři pro jednoho jsem tam se vším všudy nechal 12 eur, to je v přepočtu zhruba 285 korun,“ řekl Pawlak.

Benzin a nafta levně

Jiná situace ale panuje kolem pohonných hmot, které v zemi zůstávají poměrně cenově dostupné, a to zvlášť v porovnání s dalšími evropskými zeměmi. „Za jeden den jsem tu navštívil čtyři čerpací stanice poblíž záhřebského centra. Na třech z nich vyšel litr Naturalu 95 na 1,32 eura (asi 32 korun). Překvapivě levná tu je i nafta a litr vyjde asi na 1,46 eura (zhruba 35 korun),“ okomentoval současnou situaci na chorvatských čerpacích stanicích Pawlak.

Jednotná evropská měna v Chorvatsku nahrazuje kunu, se kterou tam bylo možné platit do 14. ledna. Směnný kurz pro zavedení eura je pevně stanovený: jedno euro činí 7,5345 kuny.

Chorvatsko se stalo 27. členem schengenského prostoru a kontroly byly zrušeny na více než 70 hraničních přechodech. Odpadají také při cestách lodí mezi Chorvatskem a Itálií. Letištní kontroly dokladů při cestování mezi zeměmi Schengenu a Chorvatskem skončí až k 26. březnu.

Záhřeb zároveň převzal odpovědnost za přibližně 1 350 kilometrů dlouhou novou vnější hranici schengenského prostoru s Bosnou a Hercegovinou, Srbskem a Černou Horou.

„Jsem hrdý, že jsme za méně než deset let od vstupu do Evropské unie dosáhli dalšího strategického cíle a že je Chorvatsko také členem eurozóny,“ oznámil krátce po vstupu do schengenu guvernér chorvatské centrální banky Boris Vujčić. Označil možnost výběru eur z chorvatského bankomatu za skvělý pocit. „Budeme odolnější vůči krizím a přitažlivější pro investice a podnikání,“ dodal.