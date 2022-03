Chorvatsko se chystá na letní sezonu. Pandemie Čechy nezastavila

„Zmíněný počet přenocování představuje výborných 97 procent výsledku rekordního roku 2019. To potvrzuje, že jsme se na tomto trhu velmi rychle vzpamatovali, přičemž letos očekáváme vzhledem k vynikajícím předpokladům ještě lepší výsledky, tedy úplné zotavení a návrat k předpandemickým trendům,“ řekl Dubravko Miholić, ředitel Chorvatského turistického sdružení v České republice.

Devadesát procent českých návštěvníků se jede rekreovat k moři, dvě třetiny jezdí do přírody nebo pobyt kombinují. K nejpopulárnějším destinacím patří Podgora, Gradac, Umag, Baška Voda, Medulin a Novalja.

„Vzhledem k rostoucí poptávce na českém trhu chceme v nadcházejícím období profilovat Chorvatsko jako turistickou destinaci moderního luxusu, ale také jako ekologickou, udržitelnou destinaci, nabízející celoroční klid,“ uvedla chorvatská ministryně turismu a sportu Nikolina Brnjac. Přestože k Jadranu se většina Čechů vydává vlastním vozem, pro ty, kteří se na dovolenou chtějí dostat rychleji, bude podle ministryně zřízeno letecké spojení mezi Prahou a Splitem. Linka začne fungovat od 11. června a bude v provozu do konce září.

Ministryně předpokládá, že by se od dubna měla dále rozvolňovat bezpečnostní epidemiologická opatření. „Vše ale bude nutné i nadále sledovat. Pro letošní sezonu máme naplánovaný vylepšený systém, jak turisty přijíždějící do země o aktuálních změnách informovat,“ dodala Nikolina Brnjac s tím, že by se již neměly opakovat nepříjemnosti z loňska, kdy rychlé změny nových nařízení zastihly řadu lidí již na cestě. „Ti, kteří vyrazili za starých podmínek, ale byli do země vpuštěni,“ připomněla.

Na začátku léta by měl být rovněž slavnostně otevřen most Pelješac. Ten má propojit dvě části Chorvatska, které od sebe odděluje pás bosenského území.