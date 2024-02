Dominance Airbusu a Boeingu v ohrožení. Čínský konkurent poprvé vyrazil za hranice

Úzkotrupý letoun C919 čínského konkurenta výrobců Airbus a Boeing v neděli přistál na letišti v Singapuru. Jde o první mimočínský let tohoto modelu v historii. Společnost Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) má se svým strojem do budoucna velké plány a vedení čínské komunistické strany do jeho rozvoje investovalo obrovské peněžní prostředky. Podle analytiků je šance na úspěch letounu značná.