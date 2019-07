Australský ministr dopravy chce fungujícího ‚Velkého bratra‘. V MHD by lidé platili svou tváří

SYDNEY/PRAHA Australský stát Nový Jižní Wales uvažuje o zavedení „bezdotykové platby za přepravu“ inovativním způsobem. Za dopravu by v případě uvedení systému do provozu lidé platili pouze svým obličejem.

„Žádné kontrolní brány, jen hladká cesta.“ To je vize nového přepravního systému v Sydney podle ministra dopravy Nového Jižního Walesu Andrewa Constance. Podle jeho představy, kterou přednesl minulý týden na tiskové konferenci o budoucnosti dopravy na Institutu v Sydney, by lidé jednoho dne nemuseli pro přepravu využívat jakékoliv karty.



„Bezdotykové platby“ by podle něj mohly probíhat v rámci hromadné dopravy v nejlidnatějším městě Austrálie „již v nedaleké budoucnosti.“

„V transportním prostoru bychom využívali technologie rozpoznávání obličejů a zákazníkům, kteří by si o to zažádali, bychom poplatky za dopravu strhávali přímo z jejich účtu Opal,“ uvedl ministr.

Opal je australská verze předplacené jízdenky na městskou hromadnou dopravu, podobně jako je v Praze Lítačka či v Brně šalinkarta. Pasažéři by jednoduše procházeli, aniž by je kdokoliv musel kontrolovat. Vše by měl na starosti automatizovaný systém.

Podle serveru itnews.com.au by možné zavedení tohoto systému mohlo vysvětlit, proč se státní přepravní společnost Nového Jižního Walesu zatím zdráhá zavádět platby skrze Apple Pay a Google Pay.

„Vlaková doprava v Sydney přepraví ročně kolem 420 milionů pasažérů. To je o 112 milionů více než před pěti lety,“ uvedl ministr. „Neexistuje jiná železnice na světě, která by pocítila nárůst o 35 procent za tak krátkou dobu, a proto vláda Nového Jižního Walesu investovala jen do vlakové dopravy na 4,3 miliardy (australských) dolarů,“ dodal.