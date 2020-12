Boeing 737 MAX poprvé po odstávce letěl komerčně s pasažéry. Nejúspornější letadlo v historii nasadili Brazilci

GOL je nasadil do provozu teprve necelé tři týdny poté, co stroje dostaly povolení od amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA). Následně je schválila také brazilská vládní agentura ANAC.



Sledovaný let „maxe“ pod registrací PR-XMB se obešel bez jakýchkoli problémů. „Za posledních 20 měsíců jsme sledovali nejdůkladnější prověrku bezpečnosti letadla, jakou svět zažil. Proto má letoun nyní naši maximální důvěru,“ řekl viceprezident GOL Celso Ferrer v oznámení aerolinek.

Proškolením na simulátoru ve Spojených státech prošlo 140 pilotů, společnost také nad rámec požadavků provedla několik zkušebních letů.



Pro aerolinky je návrat „maxů“ v době, kdy je poptávka po letectví významně sražena pandemií, vzpruha. „Je to nejúspornější letadlo v historii letectví. Těšíme se na jeho návrat,“ řekl šéf GOL Paulo Kakinoff. Minulý týden informoval také například irský Ryanair, že si objedná dalších 75 těchto strojů.

Brazilské aerolinky byly zároveň jedny z prvních, komu Boeingu poslal za uzemněné stroje kompenzaci. Na jaře od amerického výrobce dostaly za sedm odstavených strojů v přepočtu přes 10 miliard korun.

After a 1 hour 15 minute flight from São Paulo, the first commercial #737MAX flight in nearly two years has landed. #G34104 https://t.co/URsnSMMZga pic.twitter.com/gM457RcxRD

Stejný počet „maxů“ stojí na zemi i tuzemským Smartwings. Dopravci se však zatím kompenzací nedostalo, a tak se obrátil na soud v americkém Illionis. Zatím ale české aerolinky získaly zpět pouze část záloh za necelých 10 milionů dolarů (asi 224,6 milionu korun) za nedodané letadlo 737 MAX. Kdy by mohli na palubu „maxů“ s českou registrací vrátit cestující však zatím známo není.



Výhodný provoz těchto letounů ale přibližuje světlo na konci tunelu také pro samotný Boeing, který v úterý dodal první 737 MAX od zrušení zákazu tato letadla provozovat. Letadlo převzala americká letecká společnost United Airlines. Jiné aerolinky však dřívější objednávky ruší i nadále.

United Airlines is taking delivery of the first Boeing #737MAX since the aircraft was cleared by the FAA last month. https://t.co/VDTKDQHPyZ pic.twitter.com/J1SrdT1gAI