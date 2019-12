Boeing zaplatí pokutu 3,9 milionu dolarů za montáž vadných součástek do 133 letadel

Washington Americký výrobce letecké techniky Boeing zaplatí pokutu 3,9 milionu dolarů (90 milionů Kč) za montáž vadných součástek do 133 letadel. V pátek o tom rozhodl americký Federální úřad pro letectví (FAA). Verdikt se týká strojů modelové řady 737 NG (Next Generation). FAA předpokládá podobné nedostatky i u strojů řady MAX, které potkaly dvě smrtelné letecké nehody a nesmějí do vzduchu.

Podle FAA Boeing nedohlédl na dodavatele, aby se řídili firemním systémem kontroly kvality. Konkurentu evropského Airbusu také vyčítá, že stroje přihlásil na závěrečnou kontrolu letecké způsobilosti, ačkoli věděl, že obsahují vadné součástky.

V USA nařídili rychlou kontrolu 165 letadel Boeing 737 NG. Hrozí u nich riziko prasklin Boeing pochybení nepřiznal, uvedl ale, že si je obav FAA vědom. Firma má nyní 30 dní na to, aby zaplatila pokutu, nebo se odvolala. Boeing uvedl, že věc přezkoumá. Dodal také, že se mu nedostatky již podařilo odstranit u strojů NG. V případě řady MAX se ještě konají kontroly, aby mohly být všechny chybné součástky nahrazeny. V pátek oznámená pokuta se týká jen řady NG, o možných pochybeních u řady MAX úřad zatím nerozhodl.