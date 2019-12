Podtlak vytáhl ženu za letu po pás ven. K nehodě boeingu ale nemuselo dojít, úřady o vadě motoru věděly

FILADELFIE/PRAHA Loni v dubnu se během letu boeingu společnosti Southwest Airlines utrhla lopatka motoru a kov rozbil okno stroje u místa 14A. Cestující Jennifer Riordanovou podtlak vytáhl oknem do půli těla ven. Tragická nehoda se ale podle posledního vyšetřování stát nemusela. Stačilo, aby letecký kontrolní úřad pracoval rychleji. Podobný incident se totiž odehrál již dříve.

Letadlo bylo ve výšce 9,7 kilometru nad zemí, když cestující zaslechli zvuk podobný výbuchu. V motoru na levé straně se utrhla lopatka a vyslala směrem k oknům nálož kovového šrapnelu. Ten vytrhl jedno z oken.



V kabině došlo k explozivní dekompresi, tedy prudkému poklesu tlaku, a spadly kyslíkové masky. Cestující sedící na sedadle 14A Jennifer Riordanová byla vlivem podtlaku vtažena do okna, ze kterého polovinou těla visela několik minut. Na pomoc se ji vydali dva muži z Texasu - farmář v kovbojském klobouku Tim McGinty a hasič Andrew Needum. Podařilo se jim vtáhnout ji zpět. Žena nicméně později v nemocnici podlehla svým zraněním. Dalších sedm lidí bylo lehce zraněno.

Nehoda se stala 17. dubna loňského roku na palubě Boeingu 737 zmíněného dopravce Southwest Airlines. Letoun letěl z New Yorku do Dallasu, po nehodě nouzově přistál ve Filadelfii. Díky ledově klidné pilotce nikdo další nezahynul a 143 pasažérů s dalšími pěti členy posádky vystoupilo na mezinárodním letišti ve Filadelfii.

Zpráva o události oběhla celý svět. Vyšetřování ale nyní ukazuje, že k tragickému příběhu možná vůbec nemuselo dojít. Vyšetřovatelé Federální letecké správy (FAA) totiž již na jednom podobném případu pracovali. A to celých 19 měsíců předtím, než letadlo s Jennifer Riordanovou vůbec odstartovalo.

První náznaky

V srpnu roku 2016 byli vyšetřovatelé povoláni do Mississippi. Na jednom z boeingů se totiž utrhla lopatka motoru a poškodila letadlo. Součástky tehdy také poničily trup, ale naštěstí nepronikly do kabiny cestujících. Nikdo nebyl zraněn. Byla to lopatka stejného typu motoru, letadla a dokonce i totožných aerolinek jako v případě z loňského roku.

Úřady ale nepovažovaly incident za prioritní a urgentní – nikomu se nic nestalo. Zpráva, která by zrychlila inspekce všech letadel, tak nespatřila světlo světa po řadu měsíců. Podle pracovníků FAA, kteří nyní hovořili s deníkem Washington Post pod podmínkou anonymity, to možná bylo proto, že letecký kontrolní úřad jde často na ruku výrobcům letadel.

Jennifer Riordanovou vytáhla dekomprese z letadla.

„Byl čas na rychlou reakci a podniknutí důležitých kroků,“ uvedl jeden z nich. Podle dalšího šlo spíše o „kanárka v dole“, upozornění, že něco není v pořádku. „Pro nás je to jen další příklad toho, jak se systémy FAA soustředí více na potřeby výrobců letadel než na bezpečnost,“ dodal zdroj, podle kterého se podobná situace opakovala i v dalších případech leteckých katastrof Boeingů 737 v Etiopii a Indonésii.

Podle zjištění amerického deníku navíc FAA informovala evropské úřady o problému a ty nařídily okamžité kontroly letadel jen 15 dní před havárií boeingu s Riordanovou. FAA ale podobné nařízení v USA nevydala a ostatně ani neměla hotovou finální zprávu.