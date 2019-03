České dráhy prohrály soudní spor se Škodou Transportation o více než miliardu za lokomotivy

Praha Státní dopravce České dráhy neuspěl v soudním sporu se strojírenskou firmou Škoda Transportation o 1,2 miliardy korun za dodávku lokomotiv. Informaci Hospodářských novin zveřejnil dnes server IHNED.cz. Peníze přiřkla Škodě Transportation již dříve arbitráž. Dráhy chtěly výsledek arbitráže zvrátit. Podle Městského soudu v Praze ale rozhodnutí arbitrů platí.

Dráhy si u Škody objednaly 20 lokomotiv za asi 2,5 miliardy. Lokomotivy měl dopravce převzít roku 2009, první stroje ale dostal až v roce 2013. Škoda obhajovala pozdní dodání změnou předpisů během vývoje lokomotiv a obrátila se na arbitrážní soud s požadavkem na doplatek kupní ceny, kterou firmě dráhy nezaplatily. Dráhy se naopak dožadovaly miliardové pokuty za pozdní dodávku. Arbitráž nakonec přiznala Škodě Transportation za lokomotivy doplatek 1,2 miliardy. Dráhy nyní požadovaly u soudu zrušení arbitrážního rozhodnutí. Soud ale žalobu dopravce zamítl.



Soudkyně Městského soudu v Praze Monika Vacková podle IHNED.cz poukázala na to, že nemůže přezkoumávat samotné arbitrážní rozhodnutí. Soud se tedy zabýval jen tím, zda při arbitráži nebyla porušena procesní pravidla. Podle Vackové rozhodnutí arbitrů netrpí žádnými formálními chybami, kvůli nimž by bylo možno verdikt zrušit, píše server. Navíc podle soudkyně samy České dráhy prosadily do smlouvy se Škodou Transportation rozhodčí doložku, kterou se zbavily možnosti, aby případ projednal věcně soud. České dráhy se podle Hospodářských novin mohou ještě odvolat k Vrchnímu soudu v Praze.