České dráhy v loňském roce zaznamenaly pokles cestujících i tržeb, důvodem je koronavirová krize

Praha České dráhy (ČD) v loňském roce přepravily 117,7 milionu cestujících, což je meziročně o 64 milionů méně. Důvodem poklesu byla koronavirová krize, která oslabila dálkovou i regionální dopravu. Dráhy kvůli tomu loni ztratily na tržbách více než čtyři miliardy korun. Letos navíc situace zatím pokračuje, oznámila v úterý společnost. V předchozích letech zájem o cestování vlaky pravidelně stoupal.

Po většinu loňského roku omezovala cestování v Česku koronavirová krize a s ní spojené restrikce. Na železnici tak výrazně ubylo cestujících směřujících do zaměstnání, škol nebo i turistikou v ČR a do zahraničí.

„Nejvýznamnější pokles jsme zaznamenali ve druhé a čtvrtém čtvrtletí 2020. Během první vlny koronaviru na jaře loňského roku dokonce klesl počet cestujících na historické minimum. Tehdy vlaky využívala v průměru pouze desetina obvyklého počtu,“ uvedl člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro obchod Jiří Ješeta.

Propad poptávky byl viditelný v dálkové i regionální dopravě, zásadní byl ovšem také výpadek cest zahraničních návštěvníků. V mezinárodních spojích klesl počet pasažérů meziročně o 66 procent. Loni přes hranice ČR cestovalo 1,9 milionu lidí, o rok dříve to bylo 5,5 milionu. Enormní pokles mezinárodních jízd a jízd na delší vzdálenosti se odrazil v průměrné přepravní vzdálenosti, která se meziročně na jednu cestu snížila zhruba o čtyři kilometry na 43,5 kilometru.

Úbytek cestujících a kratší cestovní vzdálenosti se promítly i do příjmů. „Kvůli koronaviru jsme v dálkové a regionální dopravě loni přišli o více než čtyři miliardy korun na tržbách. Ani letos nebude situace o mnoho lepší. V prvním týdnu zatím nejtvrdších protiepidemických opatření evidujeme jen 30 procent cestujících oproti roku 2019,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČD Ivan Bednárik. Dráhy už dříve avizovaly snahu o snížení nákladů, která by se měla týkat i části smluvních zaměstnanců, zejména z administrativy. Zároveň však chtějí pokračovat v investicích do vozového parku. „Podnikatelský plán na rok 2021 tak počítá na jedné straně s realistickým odhadem příjmů a na druhé straně s razantně osekanými náklady. Osobními, režijními a tak dále. Hledali jsme úspory všude,“ dodal Bednárik. Podle něj je reálné, aby i v současné situaci skupina skončila na konci roku v zisku a samotný osobní dopravce pak s vyrovnaným hospodařením.

ČD pokračují v ochranných opatřeních ve vlacích. Jde především o pravidelný úklid, čištění a dezinfikování vlaků. Dráhy využívají i technologie na čištění vzduchu nebo tzv. nanonástřik. Dopravce tato opatření loni stály téměř 140 milionů korun.

Velký pokles počtu cestujících i rušení spojů vloni zaznamenali i ostatní dopravci. Například Leo Expressu loni klesl počet cestujících v jeho komerčních spojích přibližně na polovinu. Přesná čísla z loňských přeprav zatím dopravci neoznámili.