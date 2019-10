Cestující budou moci jezdit vlaky různých dopravců s jednou jízdenkou

Praha Cestující na železnici budou zřejmě moci využívat jednu jízdenku, i když využijí vlaky různých dopravců. Umožní to systém jednotných jízdenek na dráze, který Senát nejspíš schválí. Doporučil mu to jeho výbor pro dopravu. Nyní si cestující musí kupovat v případě přestupů mezi vlaky různých dopravců jízdenek více.

Možnost členských států zavést systém jednotné jízdenky zavádí evropská směrnice. Cenové předpisy pro jednotnou jízdenku bude vydávat ministerstvo financí. Samotný systém jednotné jízdenky bude spravovat ministerstvo dopravy. Systém bude podle vlády schopen kooperovat se všemi dopravci.



Ministerstvo dopravy uvedlo, že se spuštěním systému se počítá v prosinci příštího roku. Zavedení a pětiletý provoz systému jednotných jízdenek má stát 254 milionů korun a využívat ho budou muset všichni dopravci, kteří jezdí na základě objednávek státu a krajů. Dobrovolně se k němu budou moci připojit dopravci i na tratích, na kterých jezdí na vlastní komerční riziko. Teď to je například na trati mezi Prahou a Ostravou.

„Systém jednotného tarifu spočívá v tom, že dopravci budou muset uznávat cenu danou národním tarifem, zároveň budou moci nabízet i cenu jinou, a to například u jízdenek, které nebudou platit u jiného dopravce. Komerční ceny nebudou omezeny nad rámec cenové regulace,“ uvedlo ministerstvo dopravy. Veškeré informace jsou na webové stránce Oneticket.cz.

Novela, která zavádí do českého zákona pravidla takzvaného tržního pilíře čtvrtého železničního balíčku EU z let 2013 až 2016, také upravuje povinnosti provozovatele dráhy, které by měly předejít případné diskriminaci a střetu zájmů ze strany provozovatelů dráhy vůči dopravcům. Novela má také po zásahu poslanců usnadnit kácení stromů v okolí kolejí a Správu železniční dopravní cesty přejmenovat na Správu železnic. V příštím roce si náklady na změnu názvu vyžádají pět milionů korun. Ministerstvo dopravy s návrhem souhlasilo.