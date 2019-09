První čínský vlak v Česku. Příjezd se očekává před půlnocí, pak zmizí na zkušebním okruhu

PRAHA/VELIM První z nových souprav, které budou jezdit v barvách Leo Expressu, brzy dorazí ke zkušebnímu okruhu ve Velimi. Vlak vyrobila čínská společnost CRRC a jde o jednu z největších železničních událostí v Česku. Podle informací LN dorazí vlak na nádraží ve Velimi přibližně hodinu před úterní půlnocí.

Dopravní společnost Leo Express by ráda nasadila tři nové vlaky do ostrého provozu už příští rok. Bude však záležet, za jak dlouho splní všechny podmínky v rámci testování a certifikace zkušebního okruhu ve středočeské Velimi, který patří pod státní České dráhy.



Jeho pracovníci si první soupravu - kterou Leo Express pojmenoval Sirius - mají převzít už v úterý v noci. V případě zpoždění na trati by k tomu došlo v průběhu středy.



„Mohu potvrdit, že v následujících 24 hodinách očekáváme příjezd jednotky jednoho z našich zákazníků,“ sdělil LN Martin Bělčík, šéf společnosti VUZ, která testovací areál provozuje. Souprava přijede na nákladním vlaku, v odpoledních hodinách projížděla německým územím. Úterní příjezd soupravy do Česka potvrdila později odpoledne i společnost Leo Express,



Do přístavu v Brémách dorazila rozebraná souprava minulý čtvrtek. Po sestavení a naložení na nákladní vlak vyrazila na svou pouť do Česka. Nedá se ale očekávat, že by se s ní cestující v nejbližší době svezli. Zkušební proces je dlouhý a přísný, může trvat i několik let. Za několik týdnů by měla do areálu ve Velimi dorazit druhá objednaná souprava. Třetí už testovacím procesem projít nemusí.

Železniční a autobusový dopravce Leo Express s nimi počítá na cesty do Ostravy, slovenských Košic nebo polského Krakova. Opci má ještě na nákup dalších 27 vlaků.

Vstupenka do Evropy

Pro dodavatele jde o klíčovou zakázku. Společnost China Railway Rolling Stock Corporation, častěji označovaná pod zkratkou CRRC, je největší výrobce železničních vozidel na světě.



Díky dodávce a následné certifikaci tria černých souprav získá pomyslnou vstupenku na prestižní evropský trh, který nyní ovládají firmy jako Siemens, Stadler či Alstom. Čínský obr se zhruba 180 tisíci zaměstnanci má na kontě zatím jen málo evropských zakázek, například v Makedonii a Srbsku. Netají se však velkými ambicemi.

Leo Express působí na českém trhu od roku 2012, provozuje pět vlakových souprav Stadler Flirt a to především na cesty z Prahy na Ostravsko a dále na Slovensko - do Popradu či Košic. Od loňska jezdí Leo Express také do Krakova.



Na konci tohoto roku vstoupí firma také do české regionální dopravy. Dokončuje úpravy na 15 motorových jednotkách typu Lint, které si pronajala od jejich výrobce, spoelčnosti Alstom. Nasadí je na na Pardubicku a Zlínsku.



Leo Express svezl za prvních šest měsíců letošního roku 1,25 milionu cestujících, meziročně zhruba o půl milionu více. Obrat společnosti činil téměř půl miliardy korun, což je meziroční nárůst asi o 185 milionů korun. V roce 2018 společnost vykázala zisk 2,5 milionu korun a poprvé od svého vzniku se tak dostala do ziskového hospodaření.