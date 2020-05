Paříž, Amsterodam, Frankfurt. ČSA obnovují pravidelné lety, cestující musejí počítat s rouškou a rozestupy

PRAHA České hranice se před týdnem znovu otevřely pro mezinárodní osobní dopravu a některé aerolinky už obnovily první spoje s Prahou. Provoz letiště Václava Havla od pondělí pomáhají rozhýbat také tuzemské České aerolinie (ČSA). Do provozu se vrací část OK strojů na pravidelných linkách do Paříže, Amsterodamu a Frankfurtu nad Mohanem.

Brzy ČSA spustí také další destinace. Před koronavirovou krizí tvořila Smartwings Group, do níž ČSA spadají, 30procentní podíl celkového ruzyňského provozu.

PŘEHLEDNĚ: Kam se opět začíná z Prahy létat. Po Amsterdamu rychle přibývají další linky

To firmě v otázce její záchrany hraje do karet. O tom, že by stát mohl koupit až stoprocentní podíl ve skupině Smartwings, v sobotu hovořil v České televizi (ČT) ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Podle něj má firma pro stát strategický význam. S tím ale nesouhlasí nejen opozice, ale i statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka. „Vstup do jakékoli firmy je až ta poslední záležitost, kterou by stát měl dělat,“ řekl.

Rozhodnout se o pomoci tuzemskému dopravci podle Havlíčka musí do konce června, projedná to vláda. Ministr nevyloučil ani možnost individuální bankovní záruky. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) ale nedává smysl nic jiného než nákup stoprocentního podílu.

Nákup letecké společnosti ale podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) není na stole. Firma by podle něj měla využít dostupné programy podpory, například kurzarbeitový program Antivirus, uvedl v nedělním pořadu ČT Otázky Václava Moravce.

Paluby jsou zatím poloprázdné

Tuzemský dopravce tak může zatím doufat, že Česko bude s otevíráním hranic následovat další státy a zájem o cestování se obnoví. V pondělí ČSA znovu vypravily pravidelná spojení z Prahy do Paříže, Amsterodamu a Frankfurtu. Podle informací serveru Lidovky.cz z nedělního večera mělo na první lince do Paříže odletět Airbusem A319 48 cestujících a zpět z Paříže do Prahy 90. Na letu do Amsterodamu bylo ve stejném typu letadla obsazených téměř 50 míst tam i zpátky, to představuje asi třetinovou obsazenost. Turbovrtulová ATR do Frankfurtu podle nedělních informací měla odvézt prvních 15 pasažérů, zpátky pak 33.

PŘEHLEDNĚ: Které evropské země otevírají své hranice a s čím musejí Češi při cestování počítat

Ve čtvrtek by ČSA měly postupně spouštět i další linky. „Od 21. května přibude let do Stockholmu a od 25. května by měly být obnoveny lety do Bukurešti,“ potvrdila serveru Lidovky.cz mluvčí Smartwings Group Vladimíra Dufková.

Před zahájením cesty by se pasažéři měli připravit na nestandardní postupy. „Cestující i posádka musí mít po celou dobu na palubě nasazenou ochranu úst a nosu, ideálně roušku. Při nástupu a vystupování musí cestující dodržovat dvoumetrové odstupy,“ popsala pro server Lidovky.cz Dufková.

Za občerstvení na palubách ČSA lze nově platit pouze bezkontaktně. Všem cestujícím se také těsně před zahájením jakékoli cesty doporučuje ověřit aktuální opatření v cílové destinaci.