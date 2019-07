Elektronické dálniční známky hodlá stát důsledně kontrolovat, očekává pokuty ve výši 32 milionů korun

PRAHA Už žádné složité sloupávání staré dálniční známky, aby vzápětí na stejné místo mohl být nalepen aktuální kupon. Za užívání tuzemských dopravních tepen budou řidiči od roku 2021 platit elektronicky.

Podle expertů přinese nový systém zejména výhody. Komplikovaný by prý neměl být ani pro starší šoféry, kteří nemusí být technicky příliš zdatní. Odborníci ale upozorňují i na možná negativa.

Na zavedení elektronických dálničních známek, které je součástí novely zákona o pozemních komunikacích, se minulý pátek shodli poslanci. Česko se tak přidá k většině evropských zemí, kde se poplatky za jízdu po klíčových tazích hradí tímto způsobem. Papírové kupony dosud využíváme jako jedni z mála.

„Zejména pro mladší generaci přinesou zjednodušení. Státu odpadnou náklady spojené s tiskem papírových známek a jejich prodejem,“ přibližuje serveru Lidovky.cz výhody elektronických známek Igor Sirota, mluvčí Ústředního automotoklubu (ÚAMK).

Nový systém, jehož detaily se budou ještě ladit, umožní řidičům zaplatit poplatek z pohodlí domova, a to přes internet pomocí aplikace v mobilu či v počítači. Postačí zadat jméno, vyplnit registrační značku vozidla, zvolit délku platnosti a provést platbu.

V klidu ovšem mohou zůstat i ti, kdo si s moderními technologiemi nerozumí. Známku bude možné pořídit i na současných prodejních místech, jako jsou třeba čerpací stanice nebo pobočky pošty. „Na pumpě řidič nahlásí značku, zaplatí a pojede dál,“ říká Libor Budina z Autoklubu ČR.

„Jaké další varianty budou zvoleny, je věcí jednání. Například na Slovensku, kde elektronické dálniční známky fungují léta, se to ale řeší dále třeba tak, že na bývalých přechodech s Českou republikou existují automaty, kde lze požadované údaje zadat a kupon tak pořídit,“ doplňuje Igor Sirota.

Zůstaneme-li u našeho východního souseda - od nějž se český systém podle expertů patrně nebude příliš lišit -, tamní zkušenost je taková, že zaregistrované vozidlo se v evidenci objeví záhy po uhrazení částky. Komplikace však může přinést platba bankovním převodem, jež může trvat i čtyři dny. Do té doby tak šofér na dálnici nesmí.

Nevýhodu by mohl online systém skýtat rovněž, pokud by se Česko inspirovalo v sousedním Rakousku. Elektronická dálniční známka pro osobní soukromá vozidla tam totiž platí až po uplynutí 18 dnů od doby, kdy byla uhrazena.

Důvod je prostý. Podle unijních pravidel lze jakoukoliv po internetu provedenou koupi vrátit do 14 dnů bez uvedení důvodu. „Teoreticky by si tak řidič mohl koupit desetidenní známku, a jedenáctý den ji vrátit s tím, že ji nechce,“ vysvětluje Sirota. Nutno ale zmínit, že v Rakousku stále fungují souběžně i papírové známky.



Za stejnou cenu

Nový systém platby poplatků by měl začít fungovat sice od roku 2021, nakupovat elektronicky je bude možné už v prosinci 2020. Nicméně částka za roční známku bude stejná jako dosud. Poslanci totiž v pátek odmítli návrh poslance Martina Kolovratníka (ANO), aby došlo ke zvýšení ceny ze současných 1500 na 2000 korun.

Návrh zákona počítá s tím, že registrační značky projíždějících aut budou snímat stacionární i mobilní kamery, které dokáží okamžitě odhalit, zda daný vůz má, nebo nemá dálniční známku v aktuálním čase zaplacenou. Uvažuje se i o variantě, že by kamery mohly být umístěny i na současných mýtných branách, které nyní slouží k evidenci mýta kamionů.

Důslednější by mělo být i odhalování neplatičů. Aktuálně je možné prohřešek, za nějž lze uložit příkazem na místě pokutu do pěti tisíc korun, nebo pak ve správním řízení až do výše 100 tisíc korun, zjistit pouze pozorováním a po zastavení vozidla.

Ministerstvo dopravy odhaduje, že se od roku 2021 ročně vybere od hříšníků na pokutách přes 32 milionů korun. Příjmy z dálničních poplatků by měly vzrůst o 220 milionů ročně. Loni stát vybral od řidičů přes pět miliard korun.