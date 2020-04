Expert: Vsadil bych na to, že letenky po odeznění krize zdraží, aerolinky budou muset zahojit ztráty

PRAHA Šířením koronaviru od východu se postupně ochromovala i letecká doprava. Podle předpovědí asociace pro letecké dopravce IATA letos aerolinky přijdou o zhruba polovinu příjmů a už teď jim dochází hotovost. Jak se bude situace v oblacích vyvíjet do budoucna se Lidovky.cz zeptaly Petra Kováče, experta na leteckou dopravu z firmy Ernst & Young Partner Corporate Finance. „Efekty aktuální krize budeme pociťovat nejméně dva až tři roky,“ říká v rozhovoru.

Lidovky.cz: Tisíce lidí z letectví přišly o práci. Mají doufat, že se situace vrátí do normálu a s ní i oni do zaměstnání?

Stovky tisíc lidí v letecké dopravě už přišlo o zaměstnání a vzhledem ke stále trvajícímu uzemnění drtivé většiny letadel, dojde k dalšímu propouštění. Zatím se to týká především leteckého personálu, ale postupně to přejde do navazujících odvětví. Například Airbus už ohlašuje plánované snížení výroby až o 30 %. Nastává dominový efekt. Oživení bude mít delší náběhovou křivku než u zastavení provozu. Dá se předpokládat, že i při relativně brzkém odblokování omezení letů, budeme pociťovat efekty aktuální krize nejméně dva až tři roky.

Lidovky.cz: Bude doprava v oblacích ještě někdy taková, jako bývala před světovou pandemií? Jak dlouho to může trvat?

Časový horizont neznáme. Není tady moc indicií, že by se principiálně něco mělo změnit. Není to situace jako po 11. září, kdy letecká doprava prošla intenzivním procesem navýšení bezpečnosti. Do vzduchu se vrátí Boeing 737 MAX, v prvopočátku se znovu zprovozní větší množství letadel typu Boeing 777 a Airbus 380 kvůli rozlétání linek s nižší obsazeností letadel, ale pak se dostaneme na podobnou trajektorii růstu jako před covid-19.

Lidovky.cz: Bude letos vůbec nějaká letní sezona?

Ne, tak to opravdu nepředpokládám. Léto sice bude, ale moc toho asi nenalétáme. Závisí to na ústupu pandemie, ale ostražitost v cestování bude přetrvávat (na státní i individuální úrovni). Musíme si uvědomit, že vrcholná letní sezona je nedaleko a jen rozlétání jednotlivých linek bude trvat spíše měsíce než týdny.

Lidovky.cz: Jakým směrem se tedy bude situace v letectví v dalších měsících ubírat? Kdy se letadla vrátí do provozu?

Kdy se na obloze objeví více letadel je otázka za milion dolarů. Jakmile to bude jasné, ceny akcií aerolinek se vydají směrem vzhůru. Můžeme očekávat velice pomalý restart. Zatím není jasné, jak pandemie omezí cestování v nejbližších měsících a zároveň můžeme očekávat i pokles kupní síly a tím pádem omezení cestování. A bezpochyby nelze opominout, že aktuální expresní výuka online komunikace sníží potřebu cestování za byznysem. Nejsem ale úplný pesimista a věřím, že letecká doprava je natolik populární, že poptávka po ní vrátí na nebe všechna uzemněná letadla.

Lidovky.cz: Až skončí krize, stoupnou ceny letenek, nebo budou zpočátku levné? Bude o létání tedy vůbec zájem?

V tomto ohledu bych si spíše vsadil na to, že letenky zdraží. Sice máme levnější letecké palivo (což je momentální stav), ale aerolinky budou muset „zahojit“ ztráty z období krize.

Poptávka po létání se bezpochyby obnoví. Bude se jednat o postupný nárůst, ale popularita osobní letecké dopravy je tak vysoká, že jsem co do zájmu cestujících veliký optimista.

Lidovky.cz: Pro jakou část aerolinií po celém světě podle vás může být taková krize likvidační?

Vzhledem k tomu, že zatím nevíme, jakou dobu bude omezení letecké dopravy trvat, tak velice obtížně můžeme udělat odhad dopadů na celé odvětví. Zatím se analýzy omezují na okamžité efekty krize. Jedním z parametrů, který například vypovídá o zdraví jednotlivých aerolinek, je poměr hotovosti vůči očekávaným kompenzacím za zrušené lety. Evropská legislativa je v tomto ohledu přísná (týká se nejen aerolinek s bází v EU, ale i pro všechny aerolinky, které do EU létají) a aktuálně vylučuje možnost nahrazovat zrušené letenky pomocí voucherů. Více než 40 % aerolinek nemá dostatek hotovosti na výplatu náhrad, které vznikly v rámci koronavirové krize.

Lidovky.cz: Je pravděpodobnější, že budou krachovat spíše nízkonákladové aerolinky? Co mohou udělat pro to, aby se udržely?

Dělící čáru není možné vézt mezi nízkonákladovými a síťovými aerolinkami. Krachy se mohou týkat i těch síťových. Dovolím si ale dvě poznámky – aerolinky se statusem národního dopravce (přesto, že tento pojem už má jiný obsah než v minulosti a je méně spojen se státním vlastnictvím a více s významem pro domácí ekonomiku) mají větší šanci získat státní nebo privátní podporu pro další fungování, protože mají neoddiskutovatelný dopad na růst HDP v jednotlivých zemích. Ekonomická odolnost jednotlivých aerolinek se odvíjí od robustnosti jejich obchodního modelu. Ten bývá u nízkonákladových aerolinek menší velikosti mnohdy dost křehký, u těch větších to ale nemusí být pravidlem.

Lidovky.cz: Měl by se podle vašeho názoru vkládat stát do pomoci tuzemské Smartwings Group? Jakým způsobem?

Skupina Smartwings/ČSA bezpochyby představuje významnou společnost nejen pro Letiště Václava Havla Praha, ale pro celou naši ekonomiku. Stejně jako vlády v okolních státech připravují podpůrné/záchranné balíčky pro domácí dopravce, je téma podpory Smartwings/ČSA naprosto legitimní. Před koronavirem byly Smartwing a ČSA dvě ze tří bázovaných aerolinek na ruzyňském letišti a představovaly tam 14% podíl. V nejobtížnější době, kdy se budou znovu rozlétávat letecké spoje, bude podíl Smartwing a ČSA na provozu v Praze s velkou pravděpodobnosti větší než 50 %.

Jakou formou by měl stát pomoci je otázka, kterou je nutno řešit v souladu s evropskou legislativou. Mluví se o její uvolnění, ale zatím není na stole nic konkrétního. Proto je strukturování státní pomoci relativně komplikovaná záležitost a vyžaduje nějaký čas.

Lidovky.cz: Jakým ztrátám, způsobeným aktuální situací, řádově Smartwings může čelit?

Neumím vám odpovědět. Do takové míry neznám provozní hospodaření Smartwings, ale bezpochyby finanční rezervy firmy nejsou bezedné. Musíme si uvědomit, že Smartwings se už nějakou dobu potýkaly s problémy s uzemněnou flotilou Boeing 737 MAX a musely tedy sahat do rezerv pro pokrytí dodatečných nákladů s tím spojených.

Lidovky.cz: Co by případný krach Smartwings znamenal pro české turisty?

Ve střednědobém horizontu by určitě ubylo možností jak cestovat a za kolik. Změny letových plánů mají určitý rytmus a situace po covid-19 bude využití obchodních příležitostí po zkrachovalých společnostech zpomalovat. Mělo by to ale dopad i na turistiku směrem do České republiky. Fungování Smartwings/ČSA bude mít významný dopad na turistiku, ale i byznys v Česku v období po aktuální krizi.