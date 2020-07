Jančura: Vliv koronaviru byl dramatický, ale vrací se to zpátky. Na konci roku snad budeme na nule

Díky nové vlakové lince k Jadranu se po dlouhé koronavirové pauze staví RegioJet zpátky na nohy. Přesto firma využije kromě kurzarbeitu i státní podporu Covid Plus. „Koronavirus může vzít firmám až tři roky života,“ říká v rozhovoru pro LN majitel RegioJetu Radim Jančura.

Lidovky.cz: Co vás přivedlo na nápad vypravit vlak do chorvatské Rijeky?

Byl to nečekaný, ale typický produkt korony. Přišel jsem na něj se sousedy na chalupě.

Lidovky.cz: Proč zrovna Chorvatsko?

Jezdíval jsem s přáteli do Chorvatska každý rok, je to skvělé místo.

Lidovky.cz: Chorvatsko je pro Čechy jednou z nejoblíbenějších dovolenkových destinací. Proč jste tedy linku do Rijeky nezavedl už dříve?

V době koronakrize nám stály vlaky a já věděl, že globální cestující se jen tak nevrátí, že to bude trvat nejméně rok nebo dva. Tak jsem hledal příležitosti a začal přesvědčovat svůj management – nebylo to jednoduché –, že začneme jezdit do Chorvatska třikrát týdně a následně každý den. Oni byli strašně skeptičtí, ale uprosil jsem je – a stal se zázrak.

Moc často se nestává, že když něco vznikne, povídá si o tom a plánuje výlet skoro celá země. Všichni jsme seděli doma na zadku a najednou jsme začali snít, že se konečně pohneme ven z domovů a vyrazíme do Chorvatska vlakem. Kdybych býval tušil, že naplníme vlaky o 500 cestujících a že budou jezdit plné každý den, zařídil bych to dříve.

Lidovky.cz: Jak to vypadá s obsazeností dalších spojů?

Už o místa není takový boj, jako když jsme zpočátku vyprodali celý vlak během týdne, ale vyprodá se to. Do 11. července jsou vyprodaná skoro všechna místa, na další dny přibyla obrovská kapacita – budeme jezdit denně. Jsem přesvědčený, že v průběhu léta bude 90procentní obsazenost – a to je přesně to, co chceme. Původně nám měl projekt pouze pomoci dát do pohybu vlaky, které stály, ale teď se nám to pomalu vrací.

Lidovky.cz: Myslíte, že takový zájem zapříčinila právě zkušenost s pandemií, nebo by vlaky do Chorvatska byly plné i za běžných okolností?

Patrně by byly obsazené i normálně. Vždy jde o poměr cena/výkon, a když je obojí dobré, lidi se o to poperou. A v tomhle případě se cestující o ty lístky doslova poprali.

Lidovky.cz Máte i další plány, jak dohnat ztráty?

Kromě Chorvatska spustíme na konci července ještě Budapešť. Trasa nepovede přes Bratislavu, protože lákadlem jsou v Maďarsku také kouzelné lázně, kde je horká voda za málo peněz.

Lidovky.cz: Na jaké další „koronaprodukty“ se cestující mohou těšit?

Chtěl bych připravit kampaň pro zájezdy do Prahy, Karlových Varů a Českého Krumlova. Tato města nikdy nebyla tak levná. Budeme se snažit vyvolat důvod tam jet a vrátit tato místa Čechům – teď je k tomu perfektní příležitost. Zrovna minulý týden jsem byl po deseti letech ve Varech – a bylo to tam bez turistů a Rusů strašně příjemné, krásnější. I hoteliéři a hospodští si nás začnou zase vážit...

Lidovky.cz: Ale co když se situace zhorší a hranice oblíbených dovolenkových států se znovu uzavřou? Měli by se lidé bát, že v zahraničí zůstanou? V minulém týdnu zpřísnilo podmínky vstupu pro Čechy například Slovinsko, přes které vlak do Rijeky projíždějí. Co to pro cestující RegioJetu znamenalo?

Ano, je to pravda. Může vybuchnout atomová bomba a nastat konec světa – pak bychom to aktivně řešili. Ale Chorvatsko je na tom výrazně lépe než Česká republika, takže pokud je nakazíme rychleji, než se stačíme vrátit domů, tak to bude problém. (směje se)

Provozu vlaku na trase Praha–Bratislava–Rijeka se opatření Slovinska nedotkla. Vlaky jely tak, jak bylo naplánováno, podle platného jízdního řádu. Změna podmínek se nijak netýká cestujících, kteří jeli do Chorvatska a vlakem přes Slovinsko jen projížděli. RegioJet pouze dočasně omezil prodej jízdenek s cílovou stanicí Lublaň.

Lidovky.cz: Zeptám se ještě jinak: Neměli by se lidé při nákupu jízdenek obávat, že přijdou o peníze? Co když se znovu uzavřou české hranice?

Kdyby se uzavřely české hranice, vraceli bychom peníze všem cestujícím, kteří neodjeli. A všichni naši klienti v zahraničí by se vrátili do Česka. Ale tohle se už nestane, takhle vlády reagovaly v době, kdy nikdo nevěděl, o co jde, a všichni byli opatrní. Mám pocit, že si zpětně uvědomujeme, že to bylo dobře, ale teď už nikdo nechce nic zastavovat.

Lidovky.cz: Jak se tedy RegioJet s krizí vyrovnává? Propouštěli jste?

Nepropouštěli jsme, využili jsme státního programu kurzarbeit, což nám samozřejmě strašně pomohlo. Jinak bychom začali drasticky propouštět ve chvíli, kdy nám spadly tržby na osm procent. Teď už to vidíme pozitivně, protože každý týden je lepší a vrací se to. Počítáme s tím, že se doprava ještě letos v září ustálí na 80 procentech denního obratu loňska – s tím kalkulujeme a tomu přizpůsobujeme počet spojů.

Lidovky.cz: Jaké finanční dopady koronaviru RegioJet sleduje?

Obrovské. RegioJet a Student Agency je po ČSA a Smartwings nejvíce postiženou dopravní firmou v Česku. Jak jsem řekl, od první chvíle jsme byli na osmi procentech loňských tržeb. Na rozdíl od leteckých společností se už pomalinku rozjíždíme. Ten vliv koronaviru byl dramatický, ale vrací se to zpátky. Věřím, že ty ztráty doženeme a na konci roku budeme na nule.

Lidovky.cz: Minulé pondělí vláda schválila, že na podporu v rámci programu Covid Plus nově dosáhnou i dopravní společnosti s více než 250 zaměstnanci. Nabízí možnost státní záruky. Využijete ji?

Ano, donedávna byly, bohužel, všechny podpory určeny menším podnikům – tedy kromě kurzarbeitu. Když jsem se minulý týden dozvěděl, že si na Covid Plus sáhnou i firmy nad 250 zaměstnanců, bylo to fantastické. Nejenže nám koronavirus vzal tento rok, díru v rozpočtu budeme mít i ten příští. Banky budou čekat na ekonomiku příštího roku až na další rok, takže to může vzít firmám až tři roky života. Takže forma nikoli státních dotací, ale pouze záruk úvěrů pro firmy, které byly výrazně zdravé před koronou, mi dává smysl.

Lidovky.cz: Jak jsou nyní vaše ostatní vlaky a autobusy obsazeny?

Pomalu to roste, ale i tak je tento rok navždy ztracen, a to pro všechny podnikatele, kterých se korona jen trochu dotkla.

Lidovky.cz: Zbavujete se nějakých autobusů?

Ano, autobusů bude o chlup méně. Třeba autobusy mezi Brnem a Prahou de facto nevyjedou, protože máme dostatečnou kapacitu vlaků. Naopak tím, že jsme vydali dluhopisy, se snažíme nakupovat vlaky a vlakové dopravy maximálně využít.

Lidovky.cz: Je vlaková doprava z hlediska šíření koronaviru vnímána jako bezpečnější než letecká?

To určitě. V dlouhém vlaku si cestující mohou pořídit rodinné kupé – a v tu chvíli z odtamtud nemusíte vylézt. Ale hlavně je cesta vlakem příjemná – nastoupíte, sednete si a užíváte si cestu. Cesta letadlem je vždy trochu nepříjemná, spoustu času ztratíte na letišti a i samotný let je náročný. Navíc letecká spojení jsou v provozu nonstop, takže vás kolikrát vysypou v destinaci třeba ve dvě hodiny ráno. Vlak je vždy ideální koncipovat jako noční. V místě pobytu se probudíte ráno, a ještě ušetříte za přenocování.