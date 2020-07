Čtyři evropské země zpřísnily kvůli koronaviru podmínky pro Čechy. Kypr vyžaduje negativní test

Praha Slovinsko, Lotyšsko, Estonsko a Kypr v pátek kvůli rostoucímu počtu nových případů koronaviru omezily vstup českých občanů na své území. Od soboty budou muset Češi po příjezdu do Slovinska do čtrnáctidenní karantény, pokud se neprokážou doklady o zaplaceném pobytu a také negativním testem na covid-19 starým maximálně 36 hodin.

Průjezd zemí, přes kterou řada českých občanů cestuje do Chorvatska, bude ale dál možný bez zásadních omezení. V Lotyšsku je pro návštěvníky z Česka od pátečního odpoledne povinná dvoutýdenní karanténa, totéž je čeká v příštím týdnu v Estonsku. Na Kypru musejí Češi od pondělí předkládat negativní test na covid-19.



Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pátek novinářům řekl, že pro české občany, kteří se už nachází na území Slovinska, se nic nemění. Češi, kteří do Slovinska dorazí po půlnoci, se ale budou muset prokazovat negativním testem na koronavirus. Bez něj jim bude nařízena dvoutýdenní karanténa. Česká diplomacie to vnímá jako zásadní komplikaci a chce se slovinskou stranou řešit, zda by pro Čechy bylo možné absolvovat test až na slovinském území. Petříček má také od slovinské strany příslib, že až počet nově nakažených v Česku klesne za 14 dní pod deset na 100.000 obyvatel, vrátí se ČR na seznam bezpečných zemí.



Slovinsko rozhoduje o zařazení země mezi bezpečné na základě toho, kolik osob se nově nakazilo koronavirem za posledních 14 dní. V Česku to ke čtvrtku bylo 17,75 osoby na 100 000 obyvatel. Pod hodnotou deset bylo Česko naposledy 25. června.

Při průjezdu Slovinskem na dovolenou například v Chorvatsku Češi nebudou muset negativní test na koronavirus předkládat. Cestu jim nicméně mohou zkomplikovat policejní kontroly, dopravní komplikace mohou vzniknout i na slovinsko-chorvatské hranici. Českým turistům Petříček doporučil, aby v případě cesty přes Slovinsko uskutečnili přejezd co nejrychleji.

Ještě přísněji než Slovinsko v pátek cestování z Česka omezilo Lotyšsko. Protože počet nemocných covidem-19 za posledních 14 dní překročil 15 osob na 100 000 obyvatel, byla Česká republika zařazena lotyšským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí do takzvané žluté skupiny zemí. Pro Čechy přijíždějící do země to znamená, že musí podstoupit čtrnáctidenní karanténu. Izolaci se nevyhnou ani při předložení negativního testu na koronavirus, informovalo české ministerstvo zahraničí.

Regulovat vstup Čechů na své území se v pátek rozhodlo i Estonsko. V týdnu od 6. července musí Češi po příjezdu do této pobaltské země povinně absolvovat dvoutýdenní karanténu.

Kypr přeřadil Česko z kategorie A, což jsou země, odkud cestující po příletu nemusejí předkládat negativní test na koronavirus, do kategorie B. Češi se tak spolu s pasažéry z dalších zemí budou muset od 6. července prokázat maximálně tři dny starým negativním testem. Revidovanou kategorizaci států zveřejnilo kyperské ministerstvo zdravotnictví, informoval web in-cyprus.

Podle Babiše ke slovinskému kroku není důvod

Premiér Andrej Babiš (ANO) ráno novinářům řekl, že není důvod, aby Slovinsko dávalo Česko mezi méně bezpečné země. ČR má podle premiéra pouze lokální problém se zvýšeným výskytem koronaviru na Karvinsku. „Doufejme, že Slovinsko to zohlední a od toho opatření upustí, protože pro něj není nejmenší důvod,“ uvedl. Slovinský protějšek Janez Janša podle Babiše slíbil, že situaci prověří.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nehodnotí Slovinsko tuzemskou epidemiologickou situaci úplně objektivně a v detailu. „Srovnávána jsou celková data počtu případů. Budeme chtít přesvědčit naše slovinské kolegy, že situace není v ČR plošně taková. Trend je spíš klesající,“ řekl ministr. Ohnisko v Karviné je podle něj pod kontrolou.

Podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur slovinský krok poškozuje cestovní ruch. Asociace vyzvala ministerstvo zahraničí, aby vyjednalo zmírnění opatření.

Soukromý dopravce RegioJet přestal prodávat kvůli změně podmínek cestování do Slovinska jízdenky do Lublaně. Provozu vlaků z Česka do Chorvatska se omezení nijak nedotkne, většina cestujících míří právě tam. Dopravce umožňuje také storno už koupených jízdenek a vrácení peněz. Několik autobusových linek do Chorvatska, které přejíždí přes Slovinsko, provozuje také FlixBus.

Česko se ocitlo na slovinském seznamu méně bezpečných států na takzvaném oranžovém seznamu společně s Chorvatskem a Francií. Belgii a Nizozemsko naopak Lublaň přeřadila na bezpečný, zelený seznam.

Důvodem rozhodnutí slovinské vlády udělat změny v zeleném seznamu je podle jejího mluvčího nárůst nových případů koronaviru zejména v Chorvatsku. Podle televize N1 se také ukázalo, že poměrně mnoho Slovinců nebo lidí s právem trvalého pobytu ve Slovinsku při návratu do Slovinska přes Chorvatsko nebo Maďarsko oznámilo, že byli právě v těchto zemích, zatímco ve skutečnosti pobývali v Srbsku či Bosně a Hercegovině, tedy v zemích, jež jsou na slovinském červeném seznamu stále nebezpečných států s vysokým počtem nakažených.