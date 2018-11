Kartou zaplatíte od příštího roku ve všech tramvajích v Praze. DPP podepsal smlouvu s dceřinou firmou ČSOB

PRAHA Všechny tramvaje pražské MHD budou v prvním půlroce vybaveny terminály pro platbu jízdného platební kartou. Dopravní podnik (DPP) podepsal čtyřletou smlouvu se společností Bankovní informační technologie, která přístroje do tramvají namontuje. DPP zaplatí firmě provizi 1,99 procenta z ceny jízdenky.

Vlastníkem firmy Bankovní informační technologie je ČSOB. Kartou lze nyní platit v tramvajích linek 18 a 22. V některých českých městech už platba kartou v MHD funguje.

„Je to trend dnešní doby a my rádi vyhovíme potřebám našich pasažérů, pro které to bude jednoznačně znamenat zvýšení komfortu a kvality poskytovaných služeb,“ uvedl generální ředitel DPP Martin Gillar.

Terminály pouze u prostředních dveří

DPP plánuje, že bezkontaktní platby budou možné u prostředních dveří. U tramvají 14T budou zařízení na platby dvě, protože tyto tramvaje nemají v prostředním článku dveře.

Přístroj funguje tak, že jakmile cestující nastoupí a přiloží k přístroji kartu, vyjede mu jízdenka, kterou si na něm předtím navolil. Vloni si takto jízdenku koupilo asi 5000 cestujících měsíčně.



V současné době je možné také kromě zmíněných tramvají číslo 18 a 22 platit jízdné bezkontaktní platební kartou také v autobusové lince číslo 119 a na lince AE, která spojuje centrum města s letištěm v Ruzyni. O bezkontaktních platbách v metru, zatím podnik neuvažuje.

DPP rovněž postupně obnovuje automaty na jízdenky. Oproti původním nové umožňují platit nejen mincemi, ale i bezhotovostně. V první polovině příštího roku bude vyměněno dalších 100 automatů, a to převážně ve stanicích metra.

Kartou mohou v MHD zaplatit cestující například v Ostravě, kde takto zaplatili dva miliony jízdenek za asi 40 milionů korun. Stejně tak mohou lidé platit v Karlových Varech nebo Liberci a dalších městech.