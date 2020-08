Virus urychlil konec čtyřmotorové éry. Pro vzdušné obry není poptávka, aerolinky preferují hospodárnost

Málokteré odvětví bylo pandemií koronaviru zasaženo tak jako letectví. Po omezení mezinárodního cestování se drtivá většina dosud vytížené letadlové flotily usadila na zemi. A i když se část strojů postupně vrací do vzduchu, nedávný verdikt Boeingu – ukončení výroby legendárního Jumbo Jetu – definitivně uzavřel jednu leteckou éru. Čtyřmotorovým „nebeským obrům“ odzvonilo.

Fotografie křídla se dvěma motory, jež plnily profily sociálních sítí cestovatelů, byly vždy jasným znamením, že míří do jiného kouta planety. Čtyři motory byly symbolem dálkového cestování i určitého luxusu a pohodlí. Čtyřnásobná kondenzační čára se však na nebi vyskytne už jen zřídka.



Ve středu americký výrobce oznámil, že přestane vyrábět letoun 747, zvaný Jumbo Jet, jenž dlouhá desetiletí držel co do velikosti dopravních letadel prvenství. Podle ředitele firmy Davea Calhouna výroba skončí v roce 2022.

Do služby se nový čtyřmotorový letoun dostal začátkem roku 1970, aerolinky Pan Am jej poprvé nasadily 22. ledna na lince z New Yorku do Londýna. Na pražské Ruzyni legendární letoun v barvách společnosti Air India poprvé přistál o dva roky později.

Během půlstoletí se vyrobilo téměř 1560 „sedmčtyřisedmiček“, v posledních letech ale zájem pomalu upadal – i v důsledku příchodu Airbusu A380, který na podzim roku 2007 dosavadní „královnu nebes“ vystřídal na pozici největšího letounu pro přepravu cestujících.

S příchodem globální pandemie covidu-19 a poklesu poptávky po letecké přepravě se řada dopravců rozhodla přestat s Jumbo Jetem létat. Vedle největší australské aerolinky Qantas jejich provoz ukončily například i British Airways.

S rozhodnutím ukončit výrobu svého největšího letounu přišel Boeing zhruba rok a půl po svém evropském rivalovi – i produkce Airbusu A380 příští rok skončí. Společnost s oznámením dlouho váhala, stále doufala v novou objednávku, ta však nepřišla.

„Snažili jsme se najít nové zákazníky, ale neúspěšně. Možná jsme měli s tímto letadlem přijít o deset let dříve,“ řekl tehdejší ředitel Airbusu Tom Enders. V době zahájení provozu největšího dopravního letounu výrobce předpokládal prodej 1200 kusů, získal však jen necelých 300 objednávek.

Pozvolný trend, kdy aerolinky nahrazují nákladné obry dvoumotorovými stroji, pozorujeme už několik let. „Dvoumotoráky“ totiž nabízejí srovnatelnou sedačkovou kapacitu a totožný nebo i delší dolet nežli čtyřmotorové stroje, a to při výrazné úspoře paliva a nákladů na údržbu. Spolehlivost současných pohonných jednotek již dávno eliminovala jakákoli provozní i bezpečnostní rizika a certifikace ETOPS umožňuje dvoumotorovým strojům operovat na trasách daleko od záložních letišť i přes oceány, pouště nebo polární oblasti. Koronavirová opatření a snížená poptávka po létání celý proces urychlila.