Krach železniční superzakázky. České dráhy ruší další drahý tendr na zabezpečení vlaků

PRAHA Už počtvrté řekli manažeři Českých drah (ČD): Ne, děkujeme, stálo by to moc peněz. Řeč je o soutěžích na výběr zabezpečovacího systému pro vlaky, který má být v Evropské unii od roku 2025 jednotný a povinný.

European Train Control System, skrytý pod zkratku ETCS, umí automaticky zastavit vlak, hrozí-li srážka, nebo převzít kontrolu nad řízením v případě kolapsu strojvůdce.

Státní dopravce už zrušil čtyři ze šesti tendrů na instalaci „bruselského hlídače“, které loni vyhlásil: pro pendolina, railjety a lokomotivy řady 380 zvané Zátopek. Nyní podle zjištění LN rozhodlo vedení o konci tendru na vybavení 134 elektrických vlaků CityElefant, RegioPanter a InterPanter vyrobené Škodou Transportation.

Původní předpoklad ČD byl, že vybavení pořídí za necelé 1,5 miliardy korun. Přišla však pouze jedna nabídka, kterou zastřešuje technologická společnost AŽD Praha. A stejně jako v předešlých případech byla výrazně vyšší.



„Soutěž byla zrušena z důvodu účasti pouze jediného uchazeče, který předložil ekonomicky neakceptovatelnou nabídku – příliš vysokou cenu,“ potvrdil mluvčí drah Petr Šťáhlavský. A to i přesto, že nemalou část peněz by pomohly uhradit bruselské dotační fondy.

Trh žene ceny vzhůru

Zatím ČD uzavřely s dodavatelem bezpečnostního systému AŽD Praha (a v tomto případě i s jeho partnerem ČD–Telematikou) jen jednu smlouvu – v polovině června, na vybavení 102 elektrických lokomotiv. Také v tomto případě byla nabídka vysoko nad očekáváním, ale pro manažery byla ještě přijatelná.



Po vyjednání slevy vyjde výbava jednoho stroje v průměru na 13,7 milionu korun místo očekávaných devíti milionů. Pozitivní pro ČD je alespoň bruselská náplast v podobě proplacení až 39 procent z celkové ceny.

Zařízení ETCS lze laicky popsat jako „chytrou krabičku“, která komunikuje s pozemní částí systému zabudovanou na trati. V Česku je jí vybavená zatím jen jedna trasa v úseku mezi Kolínem a Břeclaví.

Systém má za úkol minimalizovat počet železničních nehod. Zasáhnout může třeba v případě, kdy se strojvůdce rozjede rychleji, než by měl, nevšimne si včas překážky na trati nebo nezaregistruje vlak v protisměru. ETCS má postupně nahradit více než dvacet různých systémů, které nyní evropské země používají.

Zařízení ale vychází násobně dráž, než vedení drah předpokládalo. Odhad pro všech šest tendrů na různé typy vozidel počítal se 4,7 miliardy za celkem 468 vlaků a lokomotiv. Nabídky byly ale v úhrnu za více než 11 miliard.



Dráhy navíc nemohly u žádné ze soutěží vybírat, přihlásil se vždy jen jeden uchazeč – buď AŽD Praha, nebo ČD–Telematika (dceřiná firma ČD – pozn. red.), a v jednom případě podaly nabídku společnou. Situace na trhu vysokým cenám nahrává. Kvůli unijnímu nařízení teď systém poptává prakticky celá Evropa, a dodavatele tak nic netlačí k nižším nabídkám.

Cenu navíc výrazně ovlivňuje to, že zakázku zajišťuje více dodavatelů. AŽD Praha je v tomto případě takzvaným integrátorem, který nabídku zastřešuje. Za to dostává zpravidla necelou třetinu celkové částky. Přibližně stejný díl inkasuje dodavatel samotných palubních jednotek: v Evropě jde o velké společnosti typu Alstom, Siemens nebo Bombardier.

Největší část z celkové sumy – okolo 40 procent – pak dostávají výrobci vlaků, bez nichž se zakázky neobejdou. Jejich role je důležitá při zabudovávání palubních jednotek do konkrétních vlaků tak, aby zařízení ETCS správně fungovalo. V případě elektrických souprav je výrobcem plzeňská strojírna Škoda Transportation.

Stihnou to za šest let?

Vedení ČD musí nyní zvolit novou strategii, jak v případě drahých zabezpečovačů postupovat tak, aby se vše stihlo do roku 2025. První stroje, na jejichž vybavení podepsalo smlouvu v červnu, bude mít zabezpečené do tří let.

Dále bude muset znovu řešit zakázky, které odpískal už v červnu. Na šest railjetů, které pendlují mezi Prahou a Vídní, sedm pendolin a dvacet lokomotiv řady 380 Zátopek.



„O dalším postupu při instalaci mobilní části zařízení ETCS do našich vozidel se bude teprve rozhodovat,“ dodal mluvčí ČD Šťáhlavský.