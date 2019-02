Lapálie plzeňské Škody v Rize: manažer sedí ve vazbě a obří penále na krku

PLZEŇ/RIGA Významný český výrobce tramvají či vlaků Škoda Transportation má těžkosti ve svém tradičním teritoriu – lotyšské Rize. Týkají se podezření z korupce a zatím nezaplacené pokuty bezmála 144 milionů korun za zpožděné dodávky.

Dlouholetý manažer Škodovky Vladislav Kozák zůstává už téměř dva měsíce v tamní vazbě kvůli údajnému zapletení do úplatkářské aféry. Ta se točí především kolem zakázek na tramvaje z plzeňské strojírny a autobusy od polské firmy Solaris z let 2013 až 2016.



Případ v Rize pulzuje. Policisté totiž v prosinci zatýkali i mezi místními manažery a byznysmeny. Byt a kancelář prohledali minulý týden dokonce i starostovi Rigy.

„Kromě informací dostupných z médií neznáme podstatu vyšetřovaného případu ani průběh a důvody vyšetřování. Víme pouze to, že náš zaměstnanec byl lotyšskými orgány zadržen a je i nadále zadržován,“ řekla pro Lidové noviny mluvčí Škody Transportation Lubomíra Černá.

Ostřílený manažer Vladislav Kozák měl v dresu Škody Transportation dlouhé roky na starosti především Rusko a země bývalého Sovětského svazu. Byl například u uzavření významné zakázky na dodávky vlaků metra pro podzemní dráhu v ruském Petrohradě.

Po svém zadržení v Rize v polovině loňského prosince se dvaasedmdesátiletý obchodník rozhodl o své roli v případu údajné korupce před novináři pomlčet. Ani policisté z lotyšského Úřadu pro prevenci a potírání korupce (KNAB) nebyli sdílnější a dotazy LN nechali bez odpovědi.



Příběh dotýkající se stamilionových zakázek významného českého exportéra pro rižský dopravní podnik lze tedy zatím skládat jen z kusých dějových útržků.

Nejde o žádné drobné

O co v něm jde: plzeňská firma měla na základě rámcových smluv z let 2013 a 2016 dodat do Rigy trolejbusy a nízkopodlažní tramvaje. V tuto chvíli platí objednávka v prvním případě na 100 vozů a v druhém na 20. Nejde přitom o žádné drobné. Jen tramvaje jsou celkem za více než 62 milionů eur (1,6 miliardy korun).



Kontrakty byly podepsány ještě před tím, než skupinu Škoda Transportation předloni v listopadu převzala finanční skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

PLZEŇSKÁ STROJÍRNA Škoda Transportation je jedním z největších výrobců kolejových vozidel a trolejbusů v Evropě.

Ve více než desítce dceřiných firem zaměstnává na 5 tisíc lidí.

Vozidla dodala do Prahy, Plzně nebo Brna. Důležitý je pro Škodu export, velké zakázky dohodla sDeutsche Bahn, Bratislavou či stureckým městem Konya.

Celá skupina v roce 2017 vydělala 251 milionů.

Majitelem je finanční skupina PPF, která firmu koupila od kyperské společnosti CEIL. Škoda Transportation vznikla privatizací Škody Holding z roku 2003.



Tehdy ji získala skupina Appian za zhruba 800 milionů.

„Spolupracujeme s policií a poskytujeme jí všechny požadované informace,“ řekla LN mluvčí rižského dopravního podniku Baiba Bartaševičová. Dotazy na škodováckého manažera Kozáka odkázala na zatím mlčící policejní útvar KNAB.

Výše zmíněné obchody, spolu se zakázkou pro polského výrobce autobusů Solaris, mohly podle protikorupční policie doprovázet úplatky v přepočtu minimálně za 20 milionů korun. V souvislosti s nimi zadržela celkem osm lidí – ve vazbě skončil i Alexandr Krjačeks, vlivný byznysmen s úzkými vazbami na nejvyšší politická patra. Tento muž mimo jiné vede dopravní společnost Alkom Trans, která se Škodou Transportation v Rize úzce spolupracuje mimo jiné v oblasti servisování vozů.

Celá kauza vlekoucí se už od prosince je pro Škodu mimořádně citlivá. Riga je pro ni historicky velmi cenné teritorium. V lotyšské metropoli jezdí trolejbusy ze Škody už od 60. let minulého století a tato vazba trvá dodnes. Nyní brázdí její ulice 202 trolejbusů a 33 modrobílých nízkopodlažních tramvají 15T, jež vycházejí z modelu, který Škoda donedávna dodávala Praze. Jen s odlišným řešením podvozků a přizpůsobením pro tuhé lotyšské mrazy.

Na návštěvě u starosty

Kvůli policejnímu vyšetřování se 22. ledna na rižské radnici setkali manažeři Škody, český velvyslanec Miroslav Kosek i starosta metropole Nils Ušakovs. „Účastníci se shodli na tom, že informace o možném porušení zákona v souvislosti s nedávnými zakázkami pro ně byly šokující,“ popsala mluvčí rižské radnice Ilze Kruklová.

Uběhl sotva týden a protikorupční policisté se začali zajímat io muže, který na schůzce seděl: starostu Ušakovse, který podle lotyšských médií platí v zemi za velmi vlivného politika. Prohledali mu byt i kancelář a odcházeli z nich s pytli. „Starosta nemá v tomto případu přidělen žádný oficiální status, nebyl z ničeho obviněn,“ dodala Kruklová.

Příjemné není podezření z korupčního chování ani pro majitele Škody, kterým je od listopadu 2017 skupina PPF. „Kauzu samozřejmě sledujeme, ale je plně v kompetenci Škody Transportation. Kauza je z období, kdy společnost nepatřila do skupiny PPF,“ vzkázala její mluvčí Zuzana Migdalová.



V době podpisu smluv vlastnila plzeňskou firmu skupina majitelů v čele s Tomášem Krskem, Michalem Koreckým, Jiřím Divišem a Markem Čmejlou. Na prodej výrobce lokomotiv, vagonů, metra, tramvají a trolejbusů za 8,3 miliardy korun si tito muži s PPF plácli v listopadu 2017.

Pro Škodu nejde o jedinou svízel spojenou se zakázkou pro Rigu. Firma je se svými dodávkami ve skluzu. Z dvaceti tramvají dodala jen sedm, ze sta trolejbusů pouze 55. Dopravnímu podniku došla trpělivost a řekl si o zaplacení tučné smluvní pokuty. Po Škodě žádá zhruba 5,5 milionu eur, což je přibližně 144 milionů korun. „V tuto chvíli trváme na našem požadavku a stále čekáme na jeho zaplacení,“ popsala mluvčí dopravního podniku Bartaševičová. Zda je ještě otevřená cesta pro dohodu, dopravce ani Škoda neřekly.

Podle české společnosti je většina chybějících tramvají a trolejbusů už vyrobena a připravena k předání do Lotyšska. „Nyní jednáme přímo s dopravním podnikem o veškerých otevřených otázkách ohledně dodávek tramvají a trolejbusů a předtím, než se s naším obchodním partnerem dohodneme, nemůžeme detaily tohoto jednání zveřejňovat,“ uvedla mluvčí Škody Lubomíra Černá.