Kellnera vyšachoval oligarcha. Bulharskou TV Nova ‚má vlastnit místní hráč‘

Bulharskou televizi Nova se snaží koupit tamní oligarcha Kiril Domušjev. O totéž se přitom loni marně pokoušel nejbohatší Čech Petr Kellner, obchod ovšem zarazil tamní antimonopolní úřad. Bulharská média spekulují, že to bylo domluvené.

Bulharský ekonomický týdeník Kapitál komentoval rozhodnutí proti Kellnerovi takto: „Rozhodnutí antimonopolního úřadu bylo jasným signálem, že nový majitel Nova TV musí mít souhlas politické moci v Bulharsku. Což znamená, že to má být místní hráč, který bude kontrolovat obsah.“

Ani Domušjev ještě nemá vyhráno. I tuto transakci musí schválit antimonopolní úřad. „Máme v úmyslu zachovat stávající objektivní žurnalistiku,“ říká v tiskové zprávě Domušjev. Slibuje, že televize zařadí více bulharských seriálů, filmů i zábavy.

Nova Broadcasting Group (nemá žádnou spojitost se stejnojmenou českou stanicí) je podle dostupných informací se zhruba třetinovým podílem největší bulharskou televizní skupinou a kraluje tamnímu reklamnímu trhu.

Kellner za 95 procent akcií nabízel v přepočtu zhruba 4,5 miliardy korun, částka nabízená Domušjevem je podobná. Prodávajícím je švédská skupina MTG, která v Česku spoluvlastní televizi Prima.

Bulharský antimonopolní úřad Kellnerovu chystanou transakci zamítl, protože by prý podnikatel získal výraznou konkureční výhodu a mohl by zvyšovat ceny reklamy. Stejně tak by mohl zamezovat dalším televizím ve vstupu na trh. Kellner již v Bulharsku od loňského jara ovládá třetího největšího operátora Telenor.

Vlastník fotbalového klubu

Domušjev patří mezi výrazné bulharské miliardáře. Jeho majetek podle některých zdrojů přesahuje v přepočtu dvacet miliard korun.

Ve firmách zpravidla vystupuje se svým bratrem Georgim. Celkově jich ovládají desítky a podnikají ve 23 zemích. Vlastní například farmaceutickou firmu Huvepharma, která dováží i do Česka léčiva pro zvířata.

Oligarcha se věnuje také námořní dopravě, provozuje přístav v Burgasu. Známý je též jako vlastník fotbalového klubu Ludogorec Razgrad, který patří k nejsilnějším v Bulharsku.

Z provinčního klubu jej právě Domušjev díky nákupům hráčů dostal až do evropské ligy mistrů.

Poslední roky stojí Domušjev také v čele bulharské Konfederace zaměstnavatelů a průmyslníků a z této pozice se řadí mezi ostré kritiky vlády. Jindy ale podle médií naopak vládě straní a poškozuje členy konfederace.

Připomínáno je i to, že patří mezi velké příjemce evropských peněz určených pro malé a střední podniky, které mají Bulharsku pomoci ekonomicky růst.

To by měl být i důvod, proč v pozici šéfa vlivné organizace zůstává pátý rok, i když původní pravidla umožňovala jen čtyřletý mandát.

Bulharská média nyní zmiňují Domušjevovu dřívější kritiku novinářů. Například před pěti lety právě komentátora televize Nova, který podle něj stranil srbskému týmu, kritizoval za málo vlastenecký komentář. Jako majitel fotbalových práv měl tehdy pocit, že právě on má rozhodovat o tom, kdo a jak zápas popisuje.

Bez povšimnutí neprošly ani rozhovory s Domušjevem v deníku Standard, které mu stranily. Deník Standard údajně právě magnátovy peníze zachránily před bankrotem.