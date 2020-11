Letecké spojení mezi Ostravou a Prahou je prozatím prodlouženo do 17. ledna

Ostrava Letecké spojení mezi Ostravou a Prahou z Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově na Novojičínsku se prodlouží. Důvodem je zájem cestujících. Letecká společnost LOT Polish Airlines bude na této trase prozatím létat do 17. ledna příštího roku. Novinářům to ve čtvrtek sdělila mluvčí letiště Kateřina Pustějovská.

První letadlo na nové lince odletělo 11. listopadu a letenky se tou dobou prodávaly do 10. prosince. Prodloužení fungování linky záleželo právě na zájmu cestujících. Kromě spojení do Prahy mohou cestující využít také leteckou linku z Ostravy do Varšavy a návaznými lety dále pokračovat do dalších evropských destinací.



„Máme radost, že i přes omezení, které do letecké dopravy a do cestování vůbec přinesla pandemie, si cestující linku oblíbili a že ji využívají. Za to jim patří obrovské díky. Cestování letadlem patří mezi nejrychlejší způsob dopravy, let do hlavního města trvá necelou hodinu. Také z hlediska bezpečnosti je linka nejlepší volbou. Pravděpodobnost nákazy v letadle je díky cirkulaci vzduchu téměř nulová,“ uvedl oobchodní ředitel Letiště Ostrava Stanislav Bujnovský.

Letadla mezi Ostravou a Prahou zatím létají ve zkušebním provozu. Dopravce tak nyní prodloužil zkušební lhůtu do poloviny ledna. „Máme větší prostor LOT přesvědčit, že bude tato linka využívaná. V náš neprospěch hraje aktuální epidemická situace. Ochromený je cestovní ruch, ne všechny firmy jedou na plný plyn, lidé se více zdržují doma. Právě proto velmi apeluji na všechny, kteří v nejbližších týdnech směrem na Prahu zamíří. Leťte letadlem, pomozte nám tuto linku rozlítat i do budoucna, přispějte k tomu, abychom byli lépe propojení se zbytkem světa,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka (ANO).

Cestujícím stačí, jsou-li na mošnovském letišti necelou hodinu před odletem a letenky lze koupit od 770 korun. Létat se bude i nadále pětkrát týdně.