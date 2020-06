Nechcete letos trávit čas v dálničních kolonách? Zkuste v létě vyrazit k moři vlakem, trenduje Slovinsko či Polsko

Praha Zájem o cestování vlakem se vrací do běžných kolejí před pandemií, hlásí dopravci. Mezi zahraničními destinacemi „trendují“ sousední státy, zájem je například o Polsko. Nezapomnělo se ani na cyklisty, pro něž byly oproti minulému roku navýšeny kapacity. Ani po červnu však nebudeme moci úplně odložit roušky.

Leo Express již obnovil všechny vnitrostátní spoje mezi Prahou a Ostravskem a Prahou a Starým Městem u Uherského Hradiště přes Pardubice, Olomouc či Přerov. Návrat ke stavu před pandemií potvrzuje i mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj: „Během prázdnin bude RegioJet až na výjimky jezdit v téměř plném rozsahu svých vlakových spojů jako před pandemií covid-19.“

Například České dráhy (ČD) plánují navíc i posílení vlaků, k němuž dojde především na začátku prázdnin, kdy dle Gabriely Novotné, regionální tiskové mluvčí společnosti, odjíždějí děti na prázdniny a kdy je prodloužený víkend, který využije řada osob k cestování. RegioJet plánuje posilování vlaků a navyšování kapacit až během léta v závislosti na poptávce po cestování.

ČD rozšířily i kapacity pro dlouhodobě oblíbenou přepravu kol. „České dráhy zajišťují přepravu jízdních kol formou spoluzavazadla skoro v 6500 spojů (cca 95 % vlaků) a formou úschovy během přepravy téměř v 700 spojích. V obou případech jde o rozšíření nabídky oproti roku 2019,“ uvedla tisková mluvčí. „Navíc dle objednávky regionů také zavádíme různé speciální cyklovlaky, např. Cyklo Brdy, Cyklo Ohře, atd.“



Jaké novinky si dopravci přichystali na léto pro ty pasažéry, kteří chtějí vyrazit vlakem do zahraničí? České dráhy v kooperaci s polským partnerem zavádí sezónní vlaky do přímořských letovisek na Baltu, půjde o vlaky z Bohumína do Svinoústí, Leby, Kolobrzegu a na poloostrov Hel. Do Polska se zájemci dostanou i s Leo Expressem, od 3. července vyráží vlaky do polského Krakova a Vratislavi. O tyto spoje evidují dle slov Emila Sedlaříka, tiskového mluvčího společnosti, zvýšený zájem. Od července vypraví Leo Express soupravy do slovenských Košic přes Prešov a Poprad.

Vlak Českých drah - ilustrační foto.

Konkurenční RegioJet zase od července do září nabídne denní spojení na trase Praha - Brno - Lublaň - Rijeka a zpět. Od přelomu července a srpna také vůbec poprvé zamíří žluté vlaky z Prahy a Brna do maďarské metropole Budapešti a to dvakrát denně v obou směrech. Čtyřikrát denně spojí od 6. července železnice Prahu a Vídeň v obou směrech.

Roušku nasadit, roušku sundat

Protikoronavirová opatření i nadále dopadnou na požitek z jízdy cestujících. Všichni oslovení největší čeští dopravci se shodují, že budou ve velkém pokračovat v dezinfikování celých souprav a jednotlivých sedaček. V Leo Expressu se cestující například dočkají i roušky zdarma, to bude platit i po skončení jejich povinného nošení. Ačkoliv to končí posledním červnovým dnem, v některých regionech v závislosti na rozhodnutích místních hygien přetrvá. To se pochopitelně může týkat i zahraničí.

„Pokud ve vlaku nebo u pokladní přepážky ve vyhlášeném regionu bude cestující bez ochranných prostředků, bude vyzván k neprodlenému zakrytí dýchacích cest. Povinnost zakrývat si dýchací cesty nebude ve všech vlacích dálkové dopravy, vlacích regionální dopravy a železničních stanicích mimo regiony s vyhlášeným mimořádným opatřením,“ sdělila Novotná z ČD. Firma bude informovat pasažéry pomocí letáků umístěných přímo ve vlaku.