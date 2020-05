Nová éra létání začala. Na palubě s rouškou, po přistání přes hodinu ve frontě i kontrola testu na covid-19

PRAHA/AMSTERODAM „Dámy a pánové, před nasazením masky s přívodem kyslíku je nejprve nutné sejmout ochranu úst.“ Vedoucí kabiny Tomáš Chlupáč udílí poslední pokyny cestujícím před pondělním odletem linky OK618 Českých aerolinií z Prahy do Amsterodamu.

Na palubě Airbusu A319, který se zhruba dva měsíce kvůli omezení v mezinárodním cestování nepodíval do vzduchu, je v tu chvíli spolu s reportérkou serveru Lidovky.cz dalších 21 cestujících. Do kabiny by se jich ale vešlo šestkrát více.

I tak jde pro pražské Letiště Václava Havla o významný okamžik – start do nové éry. Tamní provoz, takřka umrtvený kvůli pandemii koronaviru, pomáhají rozhýbat právě ČSA, které začátkem týdne obnovily pravidelné spoje do Amsterodamu, Paříže a Frankfurtu nad Mohanem. Přesto Ruzyně zatím dál zeje prázdnotou.

„Je to smutné, město duchů. Každý den žijeme v obavách, komu dalšímu přijde výpověď,“ sdělila serveru Lidovky.cz Petra, jedna ze zaměstnankyň bezpečnostních kontrol.

Káva pouze z automatu

Uzavřené jsou všechny letištní restaurace, kiosky a obchody, provozovatelům narůstají ztráty. Předodletové občerstvení či káva přichází v úvahu pouze z automatu.

Linky Českých aerolinií i dalších dopravců ale mají přibývat. Už ve čtvrtek stroje s označením OK znovu propojí Ruzyni se Stockholmem, v příštím týdnu pak s rumunskou Bukureští. Zatím však veřejnosti méně známou cestu k letištním halám, která vede kolem Terminálu 3 a starého letiště, stále lemuje řada desítek odstavených letadel.

Klíčové pro starty dalších letounů skupiny Smartwings, do níž patří i ČSA, budou hlavně podmínky cestování do jednotlivých států a zájem pasažérů. Nicméně než se cestovní ruch vrátí do předkrizových kolejí, ještě nějakou dobu potrvá. Smartwings proto žádá o pomoc vládu – chtějí úvěr či státní garanci vůči financujícím bankám.

Venkovní prostor před odletovou halou Terminálu 2, kde cestující ještě před dvěma měsíci přes drnčení koleček kufrů, bouchání dveří taxíků a tóny rozličných jazyků neslyšeli vlastního slova, je nyní prázdný. Typická nervózní atmosféra letiště kamsi zmizela.

Vstup do obřích prostor terminálu se podaří až čtvrtými dveřmi, které jsou konečně otevřené. Cestou několik cedulí stihne upozornit, jak se uvnitř haly bezpečně chovat. Roušku tam musí mít každý.

Liduprázdné koridory

Na ruzyňském letišti, kde se obvykle mísí národnosti z celého světa, se nyní pohybuje jen několik nezbytných zaměstnanců. Alespoň nejsou fronty. Kromě palubní vstupenky obdrží na check-in přepážce cestující univerzální formulář, v němž potvrdí či vyvrátí příznaky nemoci covid-19.

Cedule s protipandemickými postupy pasažéry dovedou přes bezpečnostní kontrolu až do prstu D, odkud se teď primárně mimoschengenské lety vypravují, odlety s přílety se zde totiž nepotkávají. S prvními spolucestujícími se setkám až u brány D6, kde už čeká airbus s registrací OK-REQ.

„Jsme rádi, že konečně můžeme zase vycestovat, museli jsme si dát povinnou pauzu doma,“ říkají pro server Lidovky.cz kamarádi Štěpán a Václav, kteří do Nizozemska znovu vyráží za prací. Dalším z cestujících do Amsterodamu byl i lékař Raha. „Ráno jsem musel do Prahy kvůli práci, teď se rovnou vracím do Nizozemska, kde žiji,“ prozradil účel své cesty serveru Lidovky.cz.

Spor o státní pomoc pro Smartwings Otázka, jak zachránit skupinu Smartwings, která, stejně jako celý dopravní průmysl, trpí omezeným cestováním, zůstává otevřená. O víkendu vzbudil pozdvižení ministr dopravy a vicepremiér Karel Havlíček prohlášením, že by stát mohl společnost, které patří i tradiční značka ČSA, plně ovládnout,ovšem kupní cena by se musela blížit nule. Záchrana holdingu by nicméně stát následně vyšla na několik miliard korun.

Proti zestátnění aerolinek se vzápětí vyslovila nejen koaliční ČSSD, ale v pondělí i samotná skupina Smartwings. „Nechceme od začátku koronakrize od státu nic jiného, než aby nám poskytl úvěr nebo garanci za úvěr u komerční banky,“ uvedl pro LN šéf aerolinek Jiří Šimáně.

Havlíček v pondělí v reakci na kritiku uvedl, že kapitálový vstup státu je až poslední variantou, poskytnutí pomoci prostřednictvím záruky či úvěru by mělo mít přednost.

Českou majoritu v holdingu drží firmy, za nimiž stojí majetkově zejména Šimáně, Jaromír Šmejkal a Roman Vik. Více než 49 procent, tedy těsnou menšinu, kontroluje společnost CITIC, ovládaná čínským státem.

S časovou rezervou pasažéři do večerního Amsterodamu počítat nemuseli. Čas si nemohli zkrátit ani v obchodech či restauracích. Místo slevových nabídek každý obchod zdobí mříže. Z restaurací a kaváren se pak line „vůně“ dezinfekce. K jejímu častému používání a zakrývání rouškou vyzývají také tabule i letištní rozhlas.

Při hledání automatu na kávu se naskýtá nevídaný pohled na liduprázdné letiště. Přítomnost další osoby v nevyužívaném prstu C natolik překvapuje i tři znuděné členy bezpečnostních kontrol, že přeruší „podrouškovou“ debatu a nechápavě se dívají.

Do Amsterodamu cestuje pouhých 22 pasažérů. U levých předních dveří každého nastupujícího při orchestrální hudbě vítá stevard Tomáš Chlupáč, který, stejně jako jeho dva kolegové, musí mít po celou dobu na palubě respirátor, gumové rukavice a ochranný štít. „Jsme jako svářeči, je v tom šílené horko,“ stěžuje si později posádka.

Bez roušky na palubu nikdo nesmí. Cestující jsou ostražití, v kabině se však těsnému kontaktu nevyhnou.

Sada roušky a rukavic v ceně 40 korun a dezinfekce za 125 přibyly i v palubním menu. Nabídku ale cestující z hygienických důvodů v kapsách sedadel nenaleznou, jsou tam pouze nezbytné bezpečnostní instrukce a takzvané sáčky na zvracení. O menu i občerstvení se žádá v ekonomické třídě individuálně. Palubní služby v byznys třídě zůstaly standardní, jen porcelán nahradily plasty.

Pilotování po dlouhé pauze

Letadlo tentokrát řídí dva kapitáni. „Máme z toho respekt, přece jen jsme všichni měli dvouměsíční pauzu,“ říká serveru Lidovky.cz během mezipřistání kapitán Josef Vacula. Podle něj každý pilot, který nastoupí po „koronavirové pauze“ znovu do služby, projde přezkoušením na simulátoru. Ke klasickým procedurám pro palubní průvodčí přibyla dezinfekce kabiny během mezipřistání.

Zpáteční let se nese v podobném duchu, jen kabina byla směrem do Prahy zaplněna více než z třetiny. Stejně jako cestou do Amsterodamu, zhruba polovinu cestujících představovali cizinci. Ke klasickým procedurám pro palubní průvodčí přibyla dezinfekce kabiny.

Během krátkého mezipřistání tak letušky musí, vedle vysbírání zbylých odpadků a urovnání pásů, pomocí dezinfekčního prostředku otřít povrchy, kterých se cestující často dotýkají. Až poté mohou nastupovat cestující zpátečního letu. Reportérka serveru Lidovky.cz z časových důvodů zůstala na palubě letadla, na letišti Schiphol nevystoupila.

Po přistání na pražské Ruzyni se za tradiční melodie Smetanovy Vltavy všichni pasažéři plynule přesunuli z paluby airbusu do fronty na pasovou kontrolu, jejíhož konce se hraniční kontrola dobrala za necelé dvě hodiny. Povinné bylo dle pravidel předložit negativní test na covid-19.

Potíže se vstupem do Česka potkaly cestujícího s rusko-ukrajinskými kořeny Vadima. Ten se potřebuje dostat z Londýna do polských Katowic, kde má podle něj neodkladné vyřizování. „Z Londýna jsem musel do Amsterodamu, odtamtud do Prahy a teď autem do Katowic,“ sdělil pro Lidovky.cz. Českým pohraničníkům však nedoložil negativní test na přítomnost koronaviru, pravděpodobně tak skončí v karanténě.