Nová Octavia dorazí už letos. Bude dospělejší, robustnější a mnohem lépe vybavená

Praha Škoda Octavia čtvrté generace se představí v závěru letošního roku. Bude dospělejší a mnohem lépe vybavená než nynější provedení. Že do uvedení vozu zbývá jen několik měsíců, naznačuje čím dál častější výskyt maskovaných prototypů na silnicích.

Za zmínku stojí, že se v provozu podařilo zachytit jen model kombi, který by měl přijít na řadu jako první, klasický liftback bude následovat později.

Vyfotografované prototypy se zdají být opět širší a celkově vypadá novinka „přikrčenější“. Linky jsou dynamické a za pozornost stojí negativně skloněná část zádi pod zadním sklem, která dodá Octavii originální boční profil.

Letošek je pro automobilku intenzivní. Na trh uvedla model Scala, do prodeje chystá malé SUV Kamiq a je to jen pár týdnů, co ukázala omlazený Superb, včetně verze Scout a hybridu, a nové elektrické Citigo.

Tím ale Škodovka pro letošní rok rozhodně nekončí. Kromě specifických novinek například v Číně bude nakonec největší událostí letošního roku světová premiéra Octavie čtvrté generace. Octavia je totiž nejprodávanější model značky, a tudíž stále to nejdůležitější auto, které v Mladé Boleslavi vyvíjejí. Aktuálně už finišují s laděním nejnovějšího provedení, které by po světové premiéře mělo k zákazníkům zamířit někdy v roce 2020.

Původně měl přitom prodej startovat už v závěru letošního roku, ale ve vývoji auta došlo k určitému zdržení. Za to nemůže ani tak Škoda, jako spíš celkově koncern Volkswagen. Nová Octavia má totiž dostat inovovanou platformu MQB, a to včetně zbrusu nové elektronické výzbroje, jejíž vývoj se ale v centrále koncernu právě výrazně pozdržel.

Kromě Octavie potíže s novým online palubním systémem zdržují především uvedení nové generace Volkswagenu Golf a i Seat musí čekat s novým Leonem. Octavia i španělský kolega by se totiž podle bontonu měli představit až po premiéře etalonu kompaktní třídy od Volkswagenu.

Nejprve kombi

Zdržení u elektroniky ale dává inženýrům Škody možnost intenzivněji a déle ladit třeba podvozek auta. A tak není divu, že se v poslední době vyrojila řada „špionážních“ snímků, na kterých je různě maskovaná Octavia čtvrté generace zachycena v běžném provozu. I přes maskování pak prototypy ukazují hodně z toho, jak bude nová Octavia vypadat.

Jak už je u tohoto modelu obvyklé, je opět autem na pomezí tříd. Stojí na „kompaktní“ technice, ale velikostí se i díky dalšímu nárůstu rozměrů může rovnat některým modelům střední třídy.

V tomto ohledu se zdá být asi nejjasnějším soupeřem pro novou Octavii také čerstvá generace Toyoty Corolla, jejíž provedení sedan a kombi (Touring Sports) v nabídce zároveň nahrazují nejen předchozí Corollu a Auris, ale také větší a starší model Avensis, který byl z modelové palety vyřazen bez náhrady.

Vozy zachycené na snímcích maskují třeba zadní sloupek, který nebude tak mohutný, jak se zdá. Naopak se maskování snaží navodit dojem, že sklo pátých dveří bude přímější, ale tady kombi přijde s výraznou změnou: zadní okno bude výrazně skloněné, což dodá autu na dynamičnosti, ale ubere trochu místa při nakládání zavazadel „po střechu“. Mimochodem, zavazadelník by měl opět narůst, šušká se o 610 litrech u liftbacku a 630 u kombi.

Vpředu dostane nová Octavia úzké světlomety. Ty nahradí aktuální, trochu kontroverzní čtveřici, kterou třetí novodobá Octavia dostala při faceliftu uprostřed svého modelového života.

Pod kapotou potom bude vcelku obvyklá technika, tříválce a čtyřválce TSI a motory 1.6 a 2.0 TDI, víceméně známé z aktuálních modelů. Přibýt má ale mild-hybridní technika se 48 V, jistá je verze na zemní plyn a možná se dočkáme i plug-in hybridu a třeba i plně elektrické Octavie.