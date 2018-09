O víkendu nepojede metro mezi Kačerovem a Pražského povstání, posílena bude autobusová doprava

Praha Pražské metro se o prodlouženém víkendu od 28. do 30. září zastaví na trase C mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov. Důvodem je oprava trati. V pondělí to sdělila mluvčí dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková. Místo metra bude jezdit náhradní autobusová doprava XC a posílen bude provoz autobusových linek číslo 135 a 196. Ve stejném termínu budou dočasně přemístěny autobusové zastávky Pražského povstání a Kačerov. Na lince ve stejném úseku pracovali dělníci už letos v červenci, kdy byl rovněž provoz metra přerušen.

„Mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov musíme demontovat stacionární části vlakového zabezpečovače, vyměnit dosluhující dřevěné pražce za železobetonové a upravit kolejový svršek s cílem snížit hladinu hluku z provozu v okolní zástavbě,“ uvedl technický ředitel DPP Oldřich Vytiska.



Provoz na lince C zůstane zachován v úsecích Letňany - Pražského povstání a Kačerov - Háje. V provozu bude náhradní autobusová linka XC, která pojede v trase Pražského povstání, Pankrác, Budějovická a Kačerov. U stanic metra budou informátoři s letáky.

Kromě náhradního autobusu DPP ještě posílí linky 135 a 196. Pro linku 134 přemístí zastávku Pražského povstání ve směru na Dvorce přibližně o 25 metrů vpřed, pro směr Podolská vodárna o 20 metrů zpět. Pro linky 138, 189 a 215 se pak posune zastávka Kačerov ve směru Nemocnice Krč vpřed do zastávky linky číslo 106.