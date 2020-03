O víkendu začnou práce na dvou úsecích dálnice D1, oba by měly být dokončeny ještě letos

Praha Stavbaři o víkendu obnoví práce na dvou opravovaných úsecích dálnice D1. Začnou pracovat na úseku mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi a v okolí Velkého Meziříčí. Oba úseky by měly být dokončeny letos. Oznámilo to ve čtvrtek Ředitelství silnic a dálnic.

Mezi 21. a 29. kilometrem v úseku Mirošovice-Hvězdonice ve středních Čechách nejprve od pátku odpoledne do neděle silničáři postupně rozmístí dopravní opatření. Provoz bude převáděn na levou část dálnice, tedy ve směru z Brna do Prahy, protože na pravé části začne modernizace a rozšíření povrchu vozovky. Přípravy skončí v neděli, kdy bude v úseku provoz v režimu 2+2 na levé části dálnice.



Od sobotního dopoledne pak budou silničáři mezi 141. a 144. kilometrem u Velkého Meziříčí na Vysočině instalovat dopravní omezení ve směru na Brno, od nedělních 22:00 hodin pak i směrem na Prahu. Instalace dopravního omezení bude ukončena v pondělí odpoledne. Následně bude provoz veden v režimu 2+2 jízdní pruhy na pravém dálničním pásu.

Opravy letos čeká 71 kilometrů dálnice

Rekonstrukce D1 bude letos pokračovat na sedmi úsecích s celkovou délkou 71 kilometrů, do konce roku chce stát otevřít 37 kilometrů. Jde o největší část od zahájení oprav před sedmi lety. Na pěti opravovaných úsecích budou hlídat sníženou rychlost radary.

Opravy letos budou pokračovat na všech dosud nedokončených úsecích. Do konce roku by práce měly skončit i na úsecích Soutice-Loket a Humpolec-Větrný Jeníkov. Celkem by na konci letošního roku mělo být hotovo 127 kilometrů dálnice, což je přibližně 80 procent z celkové délky. Poslední tři úseky, které mají celkovou délku 34 kilometrů, plánují silničáři otevřít v příštím roce.

Opravy D1 jsou rozděleny do 20 úseků, 13 z nich je dokončeno. Kompletní rekonstrukce D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou začala v roce 2013. Dosud je hotovo 90 kilometrů. Opravy měly být původně dokončeny už letos, práce ale nabraly zpoždění.