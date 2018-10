Orient expres slaví 135 let. Legendární vlak vyjede z Prahy 13. října

Mladý Belgičan Georges Nagelmackers v roce 1872 navštívil USA a byl fascinován. Průmyslová revoluce byla v té tobě v plném proudu, veřejnost byla nadšená moderní technikou a nevídanými možnostmi, které otevíraly parní stroje. Nagelmackerse obzvlášť zaujal luxusní vlak bratří Pullmanů a nakonec přišel s ambiciózním plánem vytvořit podobné vlakové spojení v komplikovaném politickém prostředí nejednotné Evropy.

První vlak Orient expres vyrazil z pařížského nádraží Gare de Strasbourg 4. října 1883 v 7:10 se čtyřmi desítkami pasažérů a brzy vzbudil v Evropě velký zájem. Velkou zásluhu na tom měl známý novinář a korespondent londýnských Timesů Henri Stefan Opper de Blowitz narozený v Čechách.

Přestože byly vlaky už odpočátku koncipovány jako luxusní a pohodlný způsob dopravy, první cesta byla plná úskalí. Železniční trať nebyla ještě kompletně dobudována. V elegantním prostředí se tak cestující vezli pouze za Bukurešť, kde je přes Dunaj převezl trajekt. Odtud pokračovali běžným vlakem do Varny a potom lodí do Konstantinopole.

Začátky moderního turismu

To byly ale jen začátky. Když byla kolem přelomu století trať kompletně dobudována, mohli se cestující dopravit do orientu za úctyhodné tři dny. Evropská smetánka v té době začala objevovat exotiku. Především nejbohatší Británie si ráda dopřávala luxusní zboží z asijských zemí. S rozvojem dopravy se najednou cestující mohli pohodlně a rychle na tato exotická místa také podívat. Byl to právě Orient expres, který hrál zásadní roli v rozvoji moderního turismu.

Cesta nebyla levnou záležitostí. Vlak byl určen jen pro smetánku. Ve vagónech se tak potkávali především příslušníci šlechty, bohatí průmyslníci a obchodníci společně s úředníky. Na přelomu století začaly ekonomicky dohánět Británii také další evropské země, s pestrostí cestujících rostly také rozmach a prestiž vlaku.

První světová válka zásadně omezila možnosti cestování, brzy po ní je ale postaven nový moderní Expres a obnovuje předválečnou slávu vlakové dopravy. Skutečný soumrak přichází až po druhé světové válce. Svět se rychle mění a luxusní doprava začíná ustupovat masovějšímu přístupu. V roce 1977 se tak éra nejslavnějšího vlaku Evropy pomalu uzavírá. Nedokáže už konkurovat letecké dopravě a jako pravidelná linka končí.

Dobrodružná cesta

Orient expres je opředený řadou dobrodružných příběhů. Z části za to může jeho popularita mezi spisovateli a filmovými tvůrci. Kromě detektiva Hercule Poirota ze slavné knížky od Agathy Christie „Vražda v Orient expresu“ se ikonickým vlakem projeli také filmoví James Bond a Sherlock Holmes.

Pravdou ale je, že cestování vlakem na územích, která často místní vláda neměla pevně pod svou kontrolou, vyústila v několik nepříjemných událostí. Už od počátku společnost, která vlak provozovala, důsledně dbala na to, aby byli cestující vyzbrojeni puškami a pistolemi.

Obavy o bezpečnost rozhodně nebyly jen snahou zpestřit cestujícím dlouhou cestu. Už v roce 1891 přepadli vlak vyděrači, kteří unesli pět rukojmích. Za jejich vrácení dostali 120 tisíc liber výkupného. V roce 1931 na Balkáně zaútočili na vlak místní teroristé a zabili dvě desítky lidí. Proslulou se stala také událost z roku 1929, kdy vlak při průjezdu Balkánským poloostrovem zasypal příval sněhu. Do své cílové destinace, do Istanbulu, dorazil stroj s pětidenním zpožděním. Bulvární noviny tehdy plnily historky o tom, jak se cestující museli živit lovem karpatských vlků.

Praha-Londýn za 63 tisíc korun

V roce 1982 se nadšenci vedení Jamesem B. Sherwoodem rozhodli vrátit slávu zašlé značce. Pořídili několik starých vagónů a pustili se do jejich kompletní rekonstrukce, aby zachovali původní historickou atmosféru a zároveň dopřáli cestujícím maximální pohodlí. Luxusní vozy jezdí nejčastěji na trase mezi Londýnem a Benátkami. Jednou ročně Orient expres vyjíždí do Londýna také z Prahy. V letošním roce uvidíte vlakovou legendu na pražském Hlavním nádraží, odkud odjíždí v sobotu 13. října ve 13:50. Můžete se samozřejmě i svézt. Cena jedné jízdenky do hlavního města Velké Británie vyjde zhruba na 63 tisíc korun.