Na železnici vyjel první bezemisní vlak poháněný vodíkem a kyslíkem

Bremervörde, PRAHA Dvě první vlakové soupravy poháněné vodíkovým palivovým článkem v pondělí vyjely na trať v oblasti Dolního Saska v Německu. Vlaky, jež vypouští do ovzduší pouze páru a vodu, mají být klimaticky příznivou alternativou pro dopravu. Do roku 2021 jich Německo plánuje pořídit dalších čtrnáct.

Vlak s názvem Coradia iLint dokáže jet rychlostí až 140 km za hodinu a přepravit až 300 pasažérů bez toho, aniž by vypouštěl škodlivé emise. Ve své zprávě to uvedl environmentální deník EcoWatch.

Světle modrý vlak Coradia iLint, vyrobený francouzskou železniční společností Alstom, jezdí na palivové články, které dokáží přeměnit vodík a kyslík na elektřinu za vzniku páry a vody. Dva nové modely nahradily v oblasti Dolního Saska hlasité, dieslem poháněné vlaky.

Jak fungují palivové články? Palivový článek je elektrochemické zařízení, ve kterém sloučením vodíkového paliva s kyslíkem dochází ke vzniku elektřiny, tepla a vody. Vodík se uchovává v tlakové nádobě a kyslík se odebírá ze vzduchu. Vzhledem k tomu, že zde nedochází k procesu spalování, neuvolňují se škodlivé emise a jediným vedlejším produktem je čistá voda. Zdroj: www.tzb-info.cz

„Bezemisní technologie vlaků Coradia iLint nabízí klimaticky příznivou alternativu ke konvenčním dieslovým vlakům, zejména na neelektrifikovaných tratích,“ uvedl ministr hospodářství a dopravy Dolního Saska Bernd Althusmann v tiskové zprávě.



Plnění vlakových souprav probíhá v mobilní vodíkové plnící stanici. Vodík se pumpuje do vlaku z 12 metrů vysokého ocelového kontejneru umístěného blízko trati v bremevördské stanici. Na plnou nádrž vydrží vlak jezdit celý den a urazit až 1000 kilometrů, což je podobná vzdálenost jako u dieslových vlaků. Přebytek energie se ukládá do lithiových baterií přímo ve vlaku.



Do roku 2021 plánuje francouzská společnost dodat do Dolního Saska dalších 14 vodíkových vlaků. Vláda do vývoje vlaků a technologií investovala celkem 81 milionů eur. O podobné, ekologicky příznivější vlaky má v současnosti zájem řada dalších zemí, například Velká Británie, Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Itálie či Kanada. Francie plánuje vypravit na trať první bezemisní vlak v roce 2022.

Do nových vlaků mohou lidé nasednout na stokilometrové trase mezi městy Cuxhaven, Bremerhaven, Bremerwörde a Buxtehude.