Pád muže do kolejí večer zastavil část linky B pražského metra, provoz na trase byl obnoven

Praha Kvůli pádu člověka do kolejiště ve stanici Stodůlky byl v pondělí večer zhruba na hodinu a čtvrt zastavený provoz na lince B pražského metra mezi Zličínem a Novými Butovicemi. Přibližně padesátiletý muž utrpěl zranění a byl převezen do nemocnice. Vyplývá to z informací mluvčí pražské záchranné služby Jany Poštové a údajů na webu pražského dopravního podniku.

Muž, který do kolejiště spadl, utrpěl podle mluvčí záchranné služby úraz hlavy, zad a rukou. „Záchranáři jej po imobilizaci a ošetření budou transportovat do nemocnice k další péči,“ uvedla Poštová.

K vyproštění muže byli přivoláni pražští hasiči, kteří ale nakonec zasahovat nemuseli. „Osoba byla vyproštěna před naším příjezdem,“ uvedli na twitteru. Do Bucharovy ulice vyjeli hasiči ze Smíchova s kolegy z HZS @DPPOficialni a @zzshmp k osobě pod soupravou metra @PIDmimoradnosti @PIDoficialni. — Hasiči Praha  (@HasiciPraha) October 26, 2020 Provoz metra mezi stanicemi Nové Butovice a konečnou Zličín byl podle údajů na webu dopravního podniku zastavený od 20:00 do 21:20. Cestující v tomto úseku převážela náhradní autobusová doprava. Na zbytku linky B zůstal provoz zachovaný.