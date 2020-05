Počet cestujících aerolinek v USA v březnu klesl o 51 procent. Je to nejnižší úroveň za 20 let

Washington Počet cestujících amerických leteckých společností se v březnu kvůli koronaviru propadl o 51 procent na nejnižší úroveň za téměř 20 let. Mohla za to epidemie koronaviru, která způsobila kolaps v dopravě. Celkem aerolinky na domácích trasách i trasách do zahraničí přepravily 38,7 milionu cestujících, což bylo o něco více než po teroristických útocích v New Yorku a Washingtonu v září 2001.

Až do března přitom počet cestujících leteckých společností rostl 29 měsíců za sebou, od října 2017, napsala agentura Reuters. Oživení se nečeká ani v dalších měsících, protože společnosti musely zrušit zhruba 70 procent letů. V dubnu americké ministerstvo financí schválilo pomoc pro aerolinky výměnou za zrušení dividend, zpětného odkupu akcií, omezení odměn pro ředitele a za zákaz propouštění až do konce září. Počet cestujících v domácí letecké přepravě se snížil na 34,1 milionu z loňských srovnatelných 69,6 milionu. Počet cestujících na mezinárodních trasách klesl na 4,6 milionu z 9,9 milionu. V březnu americká vláda zavedla omezení pro cestující z Číny a Evropy.

Americké letecké společnosti zrušily až do června stovky tisíc letů, včetně nejméně 80 procent pravidelných letů. Minulý týden sdružení Airlines for America, které zastupuje největší americké aerolinky včetně Delta Air Lines, American Airlines, Southwest Airlines a United Airlines, uvedlo, že společnosti musely vyřadit z provozu více než 3000 letadel, což je téměř 50 procent aktivní letecké flotily v USA. V průměru pak přepraví na jeden domácí let 17 cestujících a u letů do zahraničí 29 cestujících.