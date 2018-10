Prahu zaplavily stovky koloběžek. Jezdci na nich porušují předpisy, jezdí po chodnících a parkují je kdekoliv

Co je to Lime? Americká společnost Lime začala fungovat teprve v loňském roce. Díky financím od investorů se však rychle rozšířila do mnoha zemí v USA a Evropě. Celkem funguje už ve více než 80 městech. Prvním evropským městem byla Paříž, kde má Lime momentálně 1500 koloběžek s elektrickým pohonem.

Firma se zaměřila na sdílenou ekonomiku a nabízí svým zákazníkům elektrokoloběžky. Je tak konkurencí například pro Rekola nebo jiné služby, které nabízejí sdílené dopravní prostředky.

Do Prahy koloběžky Lime zamířily na konci září. Momentálně jich má firma v hlavním městě ČR údajně několik stovek.

Za každou jízdu si Lime strhne od uživatele 25 korun plus poplatek dvě koruny za každou ujetou minutu. Peníze se strhávají z platební karty, kterou si zákazník zaregistruje v aplikaci. V té je také mapa, díky které zjistí, kde jsou volné koloběžky zaparkované.