Pražská MHD se rozšíří o nové autobusové linky, další změní trasy

PRAHA V hlavním městě budou zavedeny nové autobusové linky a další budou mít upravené trasy. Změny začnou platit od neděle 1. prosince 2019 například v Praze 5 a 14. ČTK to ve čtvrtek sdělil Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD. V lednu a v únoru pak budou opět upraveny jízdní řády.

Od 1. prosince začne jezdit například nová midibusová linka 153, která bude jezdit na Červený Vrch, ke hřbitovu na Malvazinkách nebo na Dívčí hrady v Praze 5. Rovněž midibusová bude nová linka 242 ze Zbraslavského náměstí přes Lipence do zastávky Dolní Černošice. V pracovní dny pojede v půlhodinových intervalech od 05:45 do 21:00. V úseku Zbraslavské náměstí - Lipence pojede pouze do 18:00.



Nová linka 171 pojede ze zastávky Depo Hostivař do Kyjí a přes Černý Most k nádraží v Horních Počernicích. Konečnou bude mít v zastávce Ve Žlíbku. Linka nahradí většinu dosavadní linky 223 a pojede denně.

Od obchodního centra na Černém Mostě bude jezdit linka 204, která pojede přes Chvaly a Nádraží Horní Počernice do Svépravic a Dolních Počernic. Odtud pojede po trase linky 224 na Sídliště Petrovice. Linka částečně nahrazuje zkrácenou linku 224. V pracovní dny bude mít interval 30 minut a večer a o víkendech 60 minut.

Prodlouženou trasu bude mít například linka 146, která nově pojede ze Spojovací na Želivského, nebo autobus číslo 194, a to o úsek Malostranská - Nemocnice pod Petřínem. Naopak zkrácena bude trasa linky 185 o úsek Palmovka - Letňany a kratší trasy budou mít také linky 223, 224 a 243. Linka 192 potom bude zcela zrušena.

Jízdní řády budou upraveny také v lednu a únoru příštího roku. V těchto měsících totiž jezdí MHD asi o 16 až 18 procent lidí méně než jindy.

Představitelé dopravního podniku (DPP) na konci října uvedli, že od ledna pak bude novinkou možnost sledovat příjezd autobusových spojů do zastávek. Informace bude DPP předávat do jednotné databáze a lidé je pak budou moci najít například v aplikaci PID Lítačka či dalších webových a mobilních aplikacích.