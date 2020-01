Programátoři chtějí státu zdarma vytvořit e-shop na dálniční známky. Vzniknout má příští víkend

Praha Programátoři v Česku se domlouvají na vytvoření e-shopu na elektronické dálniční známky, stát by ho měl dostat zdarma. Vzniknout by měl během příštího víkendu. K uspořádání veřejného hackathonu vyzval podnikatel v informačních technologiích Tomáš Vondráček na sociální síti LinkedIn a v rozhovoru pro server Hospodářských novin (HN) uvedl, že se mu ozývají lidé z celého Česka. Premiér Andrej Babiš (ANO) se chce s Vondráčkem v pondělí setkat.

Zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky za 401 milionů korun získala bez soutěže společnost Asseco Central Europe. Způsob přidělení a cenu zakázky kritizuje opozice, nelíbí se ani Babišovi. Cena za dílo představuje podle Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 105 milionů korun, 156 milionů má stát zaplatit za čtyři roky služeb provozní podpory, dalších téměř 140 milionů má stát rozvoj platformy. Někteří lidé z oboru uvedli, že podobný projekt by mohl stát kolem 40 milionů korun.



Hackathon je akce, při které programátoři ve vymezeném čase pracují na řešení konkrétního problému nebo na vytvoření zadaného softwarového projektu. „Rozhodli jsme se, že příští víkend zorganizujeme veřejný hackathon a celý systém e-shopu na dálniční známky zdarma naprogramujeme, spustíme a v pondělí nabídneme státu za účasti médií! Chceme dokázat, jak absurdní je zadat zakázku za 401 milionů, když to pár schopných lidí dokáže udělat za víkend,“ uvedl Vondráček. „Tato zakázka musí být zlomová, ať už dopadne jakkoliv. Už nikdy se k našim společným penězům nikdo nesmí chovat tak, jak nyní předvádí stát!“ dodal.



Vondráček stojí za českou pobočkou reklamní agentury WMC Grey a digitální agenturou Actum. V rozhovoru pro HN uvedl, že se mu hlásí lidé z celého Česka a domlouvají se i mezi sebou, třeba na poskytnutí noclehu. „Různé firmy nám také nabízejí služby jako občerstvení a podobně. Jde vidět, že to lidi chytlo, baví je to a věří tomu,“ podotkl. K akci podle Vondráčka vznikne facebooková stránka, v provozu by mohla být ještě v sobotu.

Babiš na twitteru vyzval Vondráčka ke schůzce v pondělí na úřadu vlády. Chce od něj potvrzení, že přijde. Vondráček pro HN uvedl, že i když Babiš není jeho favorizovaný politik, oceňuje jeho přístup k zakázce na elektronické dálniční známky. „Teď řeším, jestli dorazím, protože jsem měl zítra (v neděli) odlétat do zahraničí na služební cestu. Uvidím, podle toho, jak se ta situace bude vyvíjet,“ řekl.

Systém elektronických vinět má začít fungovat od příštího roku, nahradí dosavadní papírové kupony. Zakázka na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky byla vedena v utajovaném režimu a nebyla pro ni vyhlášena klasická veřejná soutěž. Podle šéfa SFDI Zbyňka Hořelici byl tento postup zvolen kvůli požadavkům zpravodajských a bezpečnostních služeb. Hořelica i ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) postup výběru hájí, chtějí ale v jednáních s Asseco Central Europe cenu systému snížit.