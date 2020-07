První vlak s Čechy do Chorvatska vítal i tamní ministr turistiky

Chorvatský ministr turistiky Gari Capelli ve středu v přístavním městě Rijeka na severu Chorvatska vítal vlak s asi 500 turisty z Česka a Slovenska po celonoční jízdě z Prahy. Autobusy pak z nádraží rozvezly turisty do letovisek na pobřeží Jadranu, uvedla agentura AP s tím, že Záhřeb se snaží přilákat návštěvníky po uvolnění protinákazových opatření.

Chorvatské pobřeží je přední evropskou turistickou destinací, zejména pro návštěvníky ze střední a východní Evropy, kteří k němu mají snadný přístup autem nebo vlakem.

Chorvatsko doufá, že zachrání co nejvíce z letní turistické sezóny, která byla při vypuknutí viru vážně zraněna. Hospodářství země patří k nejslabším v Evropské unii a do značné míry závisí na příjmech z cestovního ruchu, připomíná agentura. Obvykle každým létem na pobřeží Jadranu a na ostrovech pobývají miliony turistů.

„Doufáme, že se zvýší počet turistů. V současné době jich je v Chorvatsku asi 300 000,“ řekl ministr turistiky Capelli. Dodal, že vlak z Prahy bude jezdit denně a že se na něj už prodalo okolo 30 000 jízdenek. To přesto, že znovu začal stoupat počet nových případů nákazy koronavirem po uvolnění protinákazových opatření po celé Evropě, připomíná AP.

Delegace vítající české turisty. Včetně chorvatského ministra turistiky Gari Capelliho (třetí zleva).

Země s přibližně 4,2 miliony obyvateli od začátku pandemie zaznamenala 2831 případů a 108 úmrtí.



Soukromý vlakový dopravce RegioJet na konci června oznámil, že bude od 11. července každý den až do konce prázdnin vypravovat vlaky z Prahy přes Bratislavu na Slovensku a Lublaň ve Slovinsku do chorvatské Rijeky. Pravidelné spojení z Prahy do Chorvatska zahájil v úterý 30. června večer, až do soboty 11. července ale bude jezdit jen v úterý, v pátek a v neděli.

„Na spojích budou v provozu identické soupravy s kapacitou až 560 cestujících. V Rijece mohou cestující využít návazných autobusových spojů do přibližně třicítky nejoblíbenějších destinací na chorvatském pobřeží,“ uvedl mluvčí společnosti Aleš Ondrůj. Dosud podle něj dopravce prodal přibližně 30 000 jízdenek a řada spojů už je vyprodaná.

V dřívějších letech jezdily do Chorvatska také České dráhy, které zajišťovaly přímý lehátkový vůz do Splitu. V posledních letech už však nejezdil, protože se jako komerční spoj nevyplácel.