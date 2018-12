RegioJet chystá nový expres Praha - České Budějovice. Jezdit bude od dubna

České Budějovice V Jihočeském kraji platí od neděle nové jízdní řády. Od dubna 2019 pojede nový rychlík Praha - České Budějovice, na šumavských lokálkách pojedou vlaky i v zimě každé dvě hodiny, na úzkokolejce na Jindřichohradecku zesílí zimní provoz.

Nový expres na trase Praha - Tábor - České Budějovice a zpět začne jezdit od 14. dubna, provozovat ho bude RegioJet. Spoj bude ráno v 9:01 odjíždět z Prahy, zastaví v Táboře a v 11:06 bude v Českých Budějovicích. Zpět z Budějovic odjede ve 12:55, v Praze bude ve 14:56. „V Českých Budějovicích bude mít ještě přímé provázání na autobusový spoj do Českého Krumlova. Pravděpodobně bude provázán i se spoji od Brna, povedeme to s možností přímé cesty Brno - České Budějovice,“ řekl mluvčí firmy RegioJet Aleš Ondrůj.

Na úzkokolejce z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice rozšířil kraj provoz již v prosinci 2017: stát žádá od roku 2020 aspoň čtyři páry osobních vlaků denně. Na úzkokolejce jezdily čtyři do září, pak chtěl dopravce vyšší kompenzace. Znovu se čtyři páry vlaků vrátí dnes. Důvodem je i to, že Státní fond dopravní infrastruktury podmiňuje peníze na opravy a provoz tímto počtem spojů. Kraj zaplatí firmě Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) včetně dopravní cesty 87 Kč za vlakový kilometr.

„Vidíme i potenciál turistického ruchu v zimě, kdy tam budou chodit lidé vyhledávající romantiku, samotu. Nečekám davy, spíš že skupinky přátel, rodiny pojedou na výlet do České Kanady, projdou se po lese, na skalní útvary a budou mít možnost se v poledne vracet zpátky,“ řekl Martin Stach za jihočeského koordinátora dopravy, společnost Jikord.

Změny budou i na šumavských lokálkách, kde dopravu na tratích České Budějovice - Černý Kříž, Číčenice - Nové Údolí a Strakonice - Volary provozuje GW Train Regio. Spoje, které jezdí od léta každé dvě hodiny, budou v tomto intervalu jezdit celoročně. Ranní vlak z Budějovic pojede nově v 7:45, protože spoj byl přeplněný koly a často dojížděl zpožděný. „Jedná se o provizorní řešení na příští rok,“ řekl Stach. Ve Strakonicích budou mít lidé víc času na přestup do vlaků na Plzeň a Budějovice.

Na trati Praha - Budějovice je zrušený dopolední vlak v úseku Tábor - Chotoviny. Místo něho bude jezdit bus. „Ve vlaku jezdilo pár lidí. V jeho čase bude jezdit od 1. ledna autobus, zastaví na více zastávkách v centrech,“ řekl Stach. Na stejné trati se pokladna SŽDC přesune z Dívčic do Hluboké nad Vltavou, kvůli studentům průmyslové školy. „A všimli jsme si, že se lidé zase naučili jezdit vlakem na Hlubokou do zoo,“ řekl Stach. Na Táborsku přibude víkendový spoj z Bechyně do Tábora v 6:41, v Táboře bude návaznost na expres do Prahy.

S městem Jindřichův Hradec jedná Jikord o víkendovém ranním vlaku do Prahy, měl by vyjíždět v 5:50. Od prosince 2019 chce Jikord zavést spěšné vlaky ze všech bývalých okresních měst kraje do Českých Budějovic.

S Českými drahami má Jikord na rok 2019 smlouvu na 4,2 milionu kilometru, s GW Train na 1,46 milionu kilometru, s JHMD na 226 000 kilometrů. V návrhu rozpočtu na rok 2019 počítá kraj na vlaky se sumou 639 milionů Kč.