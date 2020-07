RegioJet pojede na konci července i do Budapešti, cesta potrvá sedm hodin

Brno Soukromý dopravce RegioJet začne od 31. července jezdit se svými vlaky do Budapešti. Prodlouží trasu dvou párů vlaků, které jezdí dosud z Prahy přes Brno do Vídně. Do hlavního města Maďarska zatím společnost Radima Jančury jezdí autobusy z Prahy a z Vídně, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Aleš Ondrůj.

RegioJet ani FlixBus nebudou zastavovat ve Slovinsku, do Chorvatska ale pojedou Cesta z Prahy do Budapešti potrvá sedm hodin, což je o několik minut déle, než jedou vlaky Českých drah přes Bratislavu. Jančurovy vlaky do Budapešti přijedou po poledni a po 20 hodině, zpět jedou v 5.45 a 12.45. Zastaví také v maďarských lázních Mosonmagyarovar a Györ a ve městě Hegyeshalom.

Zaváděcí ceny jízdenek ve třídě standard z Prahy do Budapešti začínají na 539 korunách, což je srovnatelné s nabídkou Českých drah, jejichž Včasná jízdenka stojí 548 korun. Ve třídě low-cost nabízí RegioJet jízdenky od 399 korun. Výrazně levnější bude RegioJet ve srovnání s rakouskými drahami mezi Vídní a Budapeští, kde nabídne podle svých informací ve třídě low-cost jízdenku od devíti eur, ve standardu od 13 eur (240, resp. 346korun). Rakušané nabízí na svém webu s větším předstihem jízdenky okolo 20 eur, s menším předstihem často i za 47 eur (533, resp. 1253 korun). RegioJet tak rozšíří nabídku svého vlakového spojení, dosud obsluhuje trasu z Prahy přes Ostravsko severním Slovenskem až na východní Slovensko a také z Prahy do Brna a Břeclavi a odtud do Vídně či Bratislavy. Jezdí také na linkách na veřejnou objednávku. V Česku mezi Brnem a Bohumínem, kde na jaře zvýšil ceny velké části jízdenek nad úroveň, za níž jezdili cestující před jeho příchodem, a na Slovensku mezi Bratislavou a Komárnem.