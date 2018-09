Revizoři pokutují cestující, kterým se nenačetla jízdenka. Testovací provoz Lítačky poběží do konce roku

PRAHA Primátorka Prahy Adriana Krnáčová se fotí se speciálními motivy zvířat pražské zoo na nové Lítačce. Cestující v Praze a ve Středočeském kraji mezitím řeší problémy, které u nového systému přetrvávají už více než čtrnáct dnů. Podle zjištění serveru Lidovky.cz momentálně probíhá testovací provoz systému, ten bude v tomto režimu pokračovat až do konce letošního roku.

Ještě před týdnem Regionální organizátor pražské integrované dopravy (Ropid) doufal, že se problém podaří vyřešit v řádech několika dnů. Kupony se však ani po týdnu některým zákazníkům pořád nenačítají. Podle pražského dopravního podniku se zaměstnanci s takovým problémem setkávají ojediněle a jedná se spíše o desítky případů.



Revizoři tak cestujícím rozdávají pokuty i přesto, že ti si zakoupili platný kupon. Některé přístroje totiž ještě nejsou podle provozovatele správně zkalibrované. Lidé tak musí průvodčí ve vlacích a revizory v městské hromadné dopravě přemlouvat a spoléhat na jejich ohleduplnost.



„Systém PID Lítačka nemá žádné zásadní potíže a zaznamenali jsme pouze dílčí závady týkající se neodbavení cestujících u některých odbavovacích zařízení,“ řekl pro Lidovky.cz mluvčí Operátora ICT Vladimír Antonín Bláha. Lidé, kteří musí revizorům vysvětlovat, že nejsou černí pasažeři, na to ale mají jiný názor.



Testovací provoz do konce roku

Problém podle Bláhy tkví v tom, že se po spuštění testovacího provozu objevily potíže u přenosu dat ze starého systému Opencard. Data byla podle něj nekvalitní. Do konce září by ale měli tyto nedostatky vyřešit. „Tyto dílčí závady se na některých zařízeních objevily až po spuštění systému v testovacím provozu, který poběží do konce tohoto roku tak, abychom dokázali co nejlépe systém optimalizovat,“ popsal Bláha. Zatím se tak jedná o „pokusný“ režim.

„Jen díky pochopení revizora jsem nedostal pokutu. Došel jsem na infocentrum DPP a tam mi naprosto s klidem oznámili, že oni Lítačku neprovozují a tudíž to není jejich problém. Po kontrole našli, že kupon mám. Když jsem od nich chtěl potvrzení, tak mi paní řekla, že neví, jak to má vytisknout ze systému,“ napsal na Facebooku jeden z cestujících. Na závěr mu údajně další zaměstnanec DPP řekl, že nesprávně zkalibrované čtečky revizorů nejsou jejich problémem. „A koho by to teda měl být problém?“ ptá se cestující.



Není sám, na Facebooku Lítačky si stěžuje více cestujících. Někteří ani po zakoupení druhého kuponu nevyřešili problém se špatným načtením ve vlacích a příměstských autobusech. Další se bezradně ptají, jak mají tuto situaci řešit, zda je lepší pořídit si znovu papírový kupon.



Cestujícím pomůže doklad, pokud ho nemá obdrží pokutu

„Pokud se stane, že revizor není schopen zakoupený kupon načíst, může cestující tuto skutečnost prokázat daňovým dokladem a obecně jsme revizory instruovali, aby postupovali maximálně shovívavě a vstřícně. Též při vyřizování reklamací vzniklých z uvedených důvodů postupujeme maximálně pružně a ohleduplně,“ řekla pro Lidovky.cz mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy Aneta Řehková.

Cestující řeší své problémy s Lítačkou telefonicky, online či přímo na pobočkách.

Platnost kuponu si mohou zákazníci ověřit také sami po zaregistrování na webových stránkách www.pidlitacka.cz, nebo na výdejních místech dopravního podniku u obsluhy.



Reklamovat neprávem udělenou pokutu nebo žádat o peníze za zakoupené jízdenky navíc mohou cestující na centrálním dispečinku dopravního podniku v Praze nebo elektronicky přes kontaktní formulář Operátora ICT. „Všechny případy evidujeme a cestujícím vracíme prostředky na účet. Počty cestujících, kteří byli pokutováni a obrátili se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře jsou v řádu desítek,“ dodal Bláha.



Pořád je co zlepšovat

Od 27. srpna, kdy byl systém spuštěn, bylo podle dopravního podniku provedeno několik oprav databáze kuponů a firma Telmax, která poskytuje čtecí zařízení a software pro kontrolu, provedla už sedm upgradů softwaru. Ani to však nestačilo k tomu, aby byl provoz PID Lítačky naprosto v pořádku.



Začátek nového systému provázely i další potíže. U některých cestujících docházelo k tomu, že v systému neviděli svůj nahraný a zaplacený kupon. Při registraci nových uživatelů také v některých případech zákazníkům nepřišel aktivační link.

Celkem přes e-shop novou Lítačku zakoupilo už téměř 200 tisíc zákazníků. Na bezkontaktní kartu si kupon nahrálo zhruba 7 tisíc lidí a na In-kartu téměř 2 tisíce. S jakýmkoliv problémem se podle Operátora ICT setkaly řádově stovky cestujících. DPP se na konci srpna potýkal také s kolapsem svého internetového obchodu, ve kterém si cestující kupony kupují. Opětovné zprovoznění trvalo několik dní.

Provoz dosud používané karty opencard bude postupně ukončen. Lidé si je budou moci od začátku září měnit za lítačky a od 1. listopadu na ně už nebude možné nahrávat kupony. Nyní je mezi cestujícími ještě asi 240 tisíc karet opencard.