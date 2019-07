Šimáně odkryl kořeny sporu: Rusové chtěli více letů do Česka. Když nepochodili, zakázali ČSA létat přes Sibiř

PRAHA Příčinou neobvyklého obchodního sporu mezi Českem a Ruskem byla snaha přidat lety ruským dopravcům. LN to řekl šéf aerolinek Smartwings Jiří Šimáně. Když české ministerstvo dopravy s tímto požadavkem nesouhlasilo, Rusové spustili odvetu a zakázali Českým aeroliniím létat přes Sibiř. Pak následovalo omezení pro ruské dopravce, kteří zajišťují cesty do Prahy.

Cestující marně čekající v úterý na svůj let do Moskvy se stali rukojmími diplomatické hry mezi dvěma zeměmi. Čtyři úterní lety ruské společnosti Aeroflot byly na pokyn českých úřadů zrušeny. Šlo o odvetu za to, že České aerolinie (ČSA) nesměly létat do Soulu přes Sibiř.



A ačkoliv se ministerstva během dne vyhlásila dočasné příměří a přerušení zákazů do neděle, další vývoj je hodně nejistý. vyjednávací pozice jsou jasně dané: Rusové chtějí pro své společnosti více letů, Češi zase hájí zájmy svých dopravců.



„Ruská strana chtěla, aby z Moskvy do Prahy navzdory podepsané dohodě létalo více ruských dopravců. Současně řekla, že pokud s tím česká strana nevysloví souhlas, zakáže lince ČSA/Korean Air létat přes Sibiř,“ popsal LN Jiří Šimáně, šéf dopravce Smartwings, pod něhož spadají i ČSA.

Jejich nejdelší linka z Prahy do Soulu, kterou vypravují pětkrát do týdne, tak musela do jihokorejské metropole létat jinou, delší trasou. Tak rozhodly ruské úřady. „Považujeme uvedený krok za porušení stávajících ujednání, a tak jsme následně omezili práva ruských leteckých dopravců v souladu s Dohodou o letecké dopravě z roku 1966,“ uvedl mluvčí ministerstva František Jemelka.



O požadavku ruské strany na větší množství spojení, nechtěl mluvit příliš konkrétně. “Nedosažení dohody mezi leteckými úřady obou stran, se týká provozních otázek, konkrétněji pohledu na zajištění dostatečné přepravní kapacity na letech mezi Českem a Ruskou federací,“ dodal Jemelka.

Práva úřad omezil všem ruským aerolinkám, které do Česka létají: tedy společnostem Aeroflot, Rossiya Airlines, Pobeda, Ural Airlinesa a Siberian Airlines.



Praktický dopad to mělo na čtyři z šesti spojů Aeroflotu. V úterý ráno pak letecké úřady obou zemí vyhlásily provizorní smír do 7. července, tedy do neděle. „Obě strany budou aktivně jednat na dosažení dohody. Snahou české strany není blokovat letecký provoz mezi oběma státy, nicméně musí hájit oprávněné zájmy svých leteckých dopravců,“ dodal resort dopravy.

Je logické, že větší prostor pro dopravce z Ruska by uškodil jak ČSA, tak i společnosti Smartwings, která létá například do Petrohradu, Rostova nebo Kazaně. Noví hráči či větší počet letů by jim mohli uzmout část zákazníků, ceny letenek by šly zákonitě dolů.