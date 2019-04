Mění koleje za černé uhlí. Do čela OKD míří šéf majetku Českých drah

PRAHA Působení Michala Heřmana v nejvyšším vedení Českých drah trvalo pouhé tři měsíce. Manažer, který měl u státního dopravce na starosti správu majetku, míří podle zjištění LN do čela důlní společnosti OKD.

Ve čtvrtek na dozorčí radě oznámil Heřman rezignaci na pozici v představenstvu. Dva důvěryhodné zdroje pak LN potvrdily, že manažer ze zkušenostmi z telekomunikací, dopravy - ale právě i z těžebního průmyslu - má namířeno do společnosti OKD. Stane se předsedou představenstva.

Sám Heřman tuto informaci nechtěl komentovat, stejně jako mluvčí ČD Radek Joklík. Na dráze Heřman skončí 14. května a o den později by měl podle informací LN nastoupit novou manažerskou misi v Karviné, kde dnes už státní producent černého uhlí sídlí.

Po relativně krátké době se tak Michal Heřman vrací do oboru, kde působil předtím, než uspěl ve výběrovém řízení na člena představenstva ČD. Do loňského roku totiž šest let vedl polskou těžební společnost PG Silesia ze stáje EPH miliardáře Daniela Křetínského.



KDO JE NOVÝ ŠÉF OKD Zkušený manažer se zkušenostmi z bankovního, telekomunikačního a důlního sektoru v Česku i cizině.



Působil v představenstvech soukromých i státních firem, například v Komerční bance, Eurotelu Praha či Českém Telecomu.



Do loňska byl generálním ředitelem a předsedou představenstva společností PG Silesia a MSE.

Od ledna působil jako člen představenstva ČD pro správu majetku.



Poté uspěl ve výběrovém řízení, v rámci nějž se postupně obměnilo téměř celé vedení Českých drah, včetně postu generálního ředitele. Heřman se nové pozice ujal v lednu, ale po čtvrt roce se na ni rozhodl rezignovat. Důvody, proč tak učinil, nikdo oficiálně nekomentoval.



Jeho nové působiště je stejně jako České dráhy v majetku státu: OKD totiž loni na jaře koupila státní společnost Prisko, která v minulosti řešila mimo jiné vypořádání majetkových záležitostí po privatizaci automobilky Škoda.



Už v roce 2017 poskytlo Prisko OKD finanční vzpruhu v podobě úvěru 700 milionů korun. O rok později koupilo zadluženou firmu za 80 milionů s tím, že bude docházet k postupnému útlumu stále nákladnější těžby uhlí. To totiž horníci získávají z čím dál větší hloubky.



V současné době tradiční černouhelný podnik získává uhlí ze dvou dolů, dva jsou v konzervačním režimu. Roční produkce OKD se pohybuje okolo pěti milionů tun uhlí.

V nadcházejícím období pak bude bude informací na stránkách společnosti postupně klesat až ke 2 milionům tun před ukončením těžby. V tuto chvíli se počítá s provozem dolů ještě čtyři roky, ale OKD se svým vlastníkem - státní společností Prisko - řeší úpravu strategických cílů. Ta by mohlo znamenat prodloužení těžby až do roku 2030.