Siemens má 15 let ‚štelovat‘ metro. Získal lukrativní zakázku na správu linky C

PRAHA Více než padesát vozů na nejstarší pražské lince metra čeká velký servisní zásah. Zajistí, aby tyto vlaky mohly jezdit pod zemí dalších 15 let, pasažérům pak tato generální oprava přinese nové plastové sedačky a LED osvětlení. A bude u toho znovu firma Siemens, která minulý týden získala zakázku na správu vlaků na trase s označením C.

Jde o velmi důležitou smlouvu, jejíž předpokládaná hodnota se pohybuje kolem 7,5 miliardy korun.



„Představenstvo dopravního podniku v pondělí schválilo nabídku a ve středu jsme uzavřeli nový kontrakt se Siemensem na takzvaný full service pro budoucí období 15let. Jednání jsme vedli rok a půl,“ řekl LN šéf pražského dopravce Martin Gillar.



Firma zajistí běžnou údržbu i zmíněnou „generálku“, která obnáší především výměny rámů podvozků, s nimiž byly na lince C v minulosti problémy. Za 530 rámů zaplatí pražský dopravní podnik Siemensu 491 milionů korun bez DPH.

Šanci měl jen Siemens

Také dvě další linky metra, A a B, má na starosti soukromá firma – do konce roku 2020 má smlouvu plzeňská Škoda Transportation, která pro uvedené trasy metra modernizovala původní sovětské soupravy.



Testovací vůz metra na lince C s plastovými sedačkami.

Pro Siemens výše zmíněná dohoda znamená prodloužení stávající spolupráce, současná smlouva mu vyprší na konci roku 2019. Firma je výrobcem vozů M1, které na trase mezi Háji a Letňany jezdí už od roku 2000. A vzhledem k tomu, že jí patří technická dokumentace, neměl dopravní podnik v podstatě jinou volbu než dohodnout se právě s ní.



Za správu celkem 53 souprav pro linku C zaplatí dopravní podnik ročně přibližně 500 milionů korun, za 15 let je to pak zhruba 7,5 miliardy. Částka je pohyblivá, promítají se do ní mimo jiné ceny energií nebo nájmů. „Je v ní započtena také oprava souprav. Oproti první nabídce Siemensu se nám podařilo vyjednat snížení ceny o téměř šest procent, tedy zhruba o463 milionů,“ popsal Gillar.

Nejvyšší čas na opravu

Soupravy M1, vyrobené konsorciem firem ČKD Praha, Siemens a Adtranz, jsou přibližně v polovině své životnosti, která se pohybuje kolem třiceti let. Je tedy nejvyšší čas začít s pracemi, které jsou časově náročné, a dodavatel má omezené kapacity.

„V roce 2019 zahájíme práce na plánovaných nejvyšších stupních údržby, které budou přesahovat do dalších let. Jedná se o technicky nejrozsáhlejší detailní údržbu všech komponentů vlaku,“ uvedl Roman Kokšal, generální ředitel firmy Siemens Mobility.

Nejstarší linka metra v Praze První úsek trasy C, která je nejstarší linkou pražského metra, spojoval vlaky mezi stanicemi Sokolovská (dnes Florenc) a Kačerov od roku 1974. Červeně označené „céčko“ má 20 stanic. Naposledy otevřenými zastávkami jsou od roku 2008 Prosek, Střížkov a Letňany.



Od konečné na Hájích do stanice Letňany ujedou vlaky více než 22 kilometrů za 36 minut.



Přepravní kapacita je ve špičce 26 900 cestujících za hodinu.

Pro Prahu je linka C klíčovou především z hlediska vytíženosti. Je nejvyužívanější trasou podzemní dráhy v metropoli, ve špičce tam nastupuje a vystupuje skoro 27 tisíc cestujících.



Kromě věcí, které pasažéři neuvidí, dojde ke změnám, které se dotknou i jejich pohodlí. Zmizí současné látkové sedačky a nahradí je plastové skořepiny, jež lze snáze udržovat.



Změní se i osvětlení, nově jej zajistí LED technologie. Zda přibudou také digitální informační displeje, bude záležet především na tom, jakou bude mít tato investice podporu u vznikající pražské vlády, tedy zástupce majitele, kterým je hlavní město.

„U informačních systémů čekáme na strategii investora. Dohodli jsme se se Siemensem, že součástí oprav bude příprava na informační systém, kabely a zdroje. Později si můžeme upřesnit, jakou cestou se vydáme, zda to budou třeba LCD obrazovky nebo jiný nosič. Budou tam také přípravy na kamery,“ uvedl Martin Gillar.



Toho brzy čekají jednání s manažery Škody Transportation, která spravuje pražské linky metra A a B. I v tomto případě bude muset dát zakázku takzvaně z ruky, bez výběrového řízení.

V minulosti si na toto téma nechal dopravní podnik udělat posudek od ČVUT, zda může být na trhu někdo, kdo by se o vlaky staral ve srovnatelné kvalitě, kterou městská firma požaduje. Dostal negativní odpověď. Vedení dopravního podniku zvažovalo i variantu, že by servis vlaků zajišťoval vlastními silami. Ovšem v minulosti vyčlenil podnik svoji část, která se zabývala servisem vlaků, právě do Siemensu, respektive Škody Transportation.



„Zůstala nám v podstatě jen úroveň managementu. Ekonomicky by se tato varianta nevyplatila,“ popsal Martin Gillar.