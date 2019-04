‚Nebezpečnější než mobil u ucha.‘ Řidiči za volantem stále častěji používají sluchátka

PRAHA Rušná křižovatka na pražském Smíchově dává ideální příležitost nahlédnout, čemu všemu se řidiči kromě sledování provozu věnují. Vedle častého používání mobilů se u nich pravidelně opakuje další nešvar – sluchátka v uších. Během jízdy je má nasazeny přibližně každý desátý řidič.

Podle dopravních odborníků jsou situace, kdy šoféři za volantem užívají klasická sluchátka (nikoliv handsfree na jedno ucho), na českých silnicích k vidění stále častěji. Zákon takové příslušenství sice přímo nezakazuje – a v blízké době se to patrně nezmění –, experti, ministerstvo dopravy a policie se ovšem shodují, že značně přispívá k nepozornosti a roztěkanosti motoristů.



„Používáním sluchátek v silničním provozu si řidič, stejně jako chodci i cyklisté, v podstatě vyřadí či minimalizují jeden ze základních smyslů,“ řekla LN mluvčí resortu dopravy Lenka Rezková.

Sluch přitom hraje v silničním provozu důležitou preventivní roli. „Podvědomé vnímání různých zvuků umožňuje lépe a rychleji reagovat na pohyb dopravních prostředků. S nasazenými sluchátky má jejich uživatel omezené vnímání dění kolem sebe,“ popsala.

Zatímco část řidičů používá sluchátka pro telefonování místo handsfree, jiní jejich prostřednictvím poslouchají hudbu. Ať už je využití jakékoli, podle ministerstva jde o zbytečně rizikové počínání. Tím spíše, že moderní auta disponují technologiemi, které umožňují propojení s mobilem. Poslouchat oblíbené písničky či volat tak lze přímo s pomocí zabudovaných reproduktorů ve voze.

Na otázku, jak moc jsou sluchátka za volantem nebezpečná, ovšem neexistuje daty podložená odpověď. Nikdo totiž neeviduje, ke kolika dopravním nehodám v důsledku jejich používání došlo. Policie tento prohřešek řadí do kategorie „nevěnování se plně řízení“, což je každoročně nejčastější příčina havárií. Loni jich bylo takto způsobeno přes 17 tisíc.

Horší než mobil u ucha

Podle Romana Budského z expertní platformy Vize 0 může být telefonování se sluchátky dokonce ještě nebezpečnější, než když motorista drží za jízdy přístroj u ucha, což je momentálně nezákonné a hrozí za to pokuta i udělení trestných bodů.

„Když člověk řídí a drží telefon v ruce, dělá něco zakázaného. Většina lidí si to uvědomuje, a tak trochu po očku dává pozor, aby je nikdo neviděl nebo něco neudělali. Oproti tomu používání sluchátek je legální, tak se lidé naplno věnují rozhovoru a jedou klidně i dlouhé minuty, aniž by pořádně vnímali, co se kolem nich děje,“ vysvětluje Budský.

Možným následkům riskantního chování se snaží předcházet v některých západoevropských zemích. Například Francie zakázala nošení veškerých sluchátek, ať už klasických, či handsfree. Nedodrží-li řidič toto pravidlo, může dostat pokutu 135 eur (zhruba 3500 korun) a tři trestné body.

V Česku zákon tento typ elektronického vybavení výslovně nezakazuje. Motoristovi však ukládá povinnost věnovat se plně řízení, aby neohrozil bezpečnost a plynulost silničního provozu. A v budoucnu by se to ani nemělo měnit. Represivní přístup jako v zahraničí se u nás podle vyjádření politiků pro LN prozatím nechystá.

Raději prevence

„Sluchátka a poslech hlasité hudby považuji za jednoznačný a prokazatelný problém v bezpečnosti silničního provozu. Jsem ale odpůrcem plošného zákazu,“ řekl LN předseda sněmovního podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník (ANO). „Kdo a jak by to hlídal a prokazoval?“ pozastavil se s tím, že mnohem lepší cestou je prevence a důraznější výchova v autoškolách.

Podobný pohled mají také poslanci ČSSD, komunisté, lidovci a Piráti. Pro zákaz se vyslovili pouze Starostové a nezávislí. „Je to nebezpečné. Řidiči i jeho okolí,“ odůvodnil jejich postoj stručně Jan Farský, šéf poslaneckého klubu hnutí.

Postihovat řidiče používající sluchátka za jízdy momentálně odmítá i ministerstvo dopravy. Faktorů, které vedou k nepozornosti, podle něj existuje řada a nelze všechny řešit zákonnými restrikcemi.

Počkat nejprve na zkušenosti ze zahraničí a soustředit se zejména na vzdělávání řidičů doporučuje též dopravní odborník Budský. „Neměli bychom řidičům nařizovat vše do úplného detailu. Lidé by pak měli k tomu zákonu averzi a mohlo by to působit akorát směšně,“ myslí si.

S kampaní Sluchátka mohou zabíjet přišel již před lety Ústřední automotoklub. Zmiňovaný nešvar se netýká jen řidičů, ale rovněž cyklistů či chodců, u nichž podle expertů může jít o ještě rozsáhlejší problém. Nemají totiž podvědomý pocit, že dělají něco nebezpečného jako řízení auta, a tak by se měli alespoň občas podívat kolem sebe.

Pro lidi, kteří se pohybují ve veřejném prostoru, zatímco upřeně hledí do svých chytrých telefonů, se vžilo označení smombies. Jde o kombinaci anglických slov smartphone a zombie.