Smartwings u havarovaného letadla čeká na náhradní díl, druhé je v provozu

Praha Jedno z letadel, které se v pátek na pražském letišti srazilo s jiným letounem, je již od pátku v provozu. Na opravě druhého stroje společnost Smartwings, které obě letadla patří, pracovala přes víkend. Do provozu by se mělo vrátit po nasazení jednoho náhradního dílu, na jehož dodávku firma čeká. Provoz dopravce to neovlivní.

Informaci poskytla mluvčí leteckého dopravce Vlaďka Dufková. Letadla se střetla v pátek při pojíždění po dráze Letiště Václava Havla v Praze. Nikomu z cestujících se nic nestalo.

Dufková uvedla, že rozsah škod na havarovaných letadlech nebyl velký. V obou případech šlo o letouny typu Boeing 737-800. První z nich společnost zprovoznila ještě týž den, kdy se nehoda stala. U druhého musí zatím počkat na dodávku náhradního komponentu. „Byť se nejedná o velkou škodu, jde o specifický díl, na který musíme počkat,“ podotkla. Kdy přesně bude letadlo připraveno do provozu, případně o jaký díl jde, nespecifikovala.

Vyšetřování bude trvat asi tři měsíce

Páteční nehoda se stala mimo vzletovou ranvej. Jedno z letadel při pojíždění lehce narazilo koncem křídla do koncové části druhého stroje. Jeden letoun měl zamířit do Funchalu na portugalském ostrově Madeira, cestovalo v něm 160 pasažérů. Druhé letadlo se 118 cestujícími mělo letět do Monastiru v Tunisku. Pro obě linky společnost připravila náhradní letadla. Oba náhradní spoje vzlétly v pátek po 16:00.

Vyšetřování příčin nehody by mělo trvat zhruba tři měsíce. Viníkovi v krajním případě hrozí zastavení činnosti, o čemž rozhoduje Úřad pro civilní letectví, případně samotný dopravce.

Společnost Smartwings musela v březnu odstavit letouny typu Boeing 737 MAX, kterých vlastní sedm. Dalších devět strojů tohoto typu měla původně převzít do léta. Provoz letadel Boeing 737 MAX zakázala po nehodě stejného stroje v Etiopii Evropská agentura pro bezpečnost létání.

Letní sezonu bude Smartwings obstarávat s flotilou 64 letadel. Patří mezi ně Boeing 737-700, Boeing 737-800, Boeing 737-900ER, Boeing 737 MAX 8 a Cessna Citation.