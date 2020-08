‚Superjízdenka‘ pro vlaky všech dopravců bude on-line. Objeví se i v e-shopech a aplikacích

PRAHA Kdo by rád vyzkoušel jízdenku platnou pro vlaky všech železničních společností, může si ji od poloviny srpna koupit online. Tedy na webu či přes mobilní aplikaci. V Česku běží, bez větší pozornosti, už dva měsíce na vybraných tratích pilotní fáze projektu, který má zjednodušit život cestujících.

Koupí si univerzální jízdenku, která platí pro libovolný vlak na dané trase. Testuje se na dvou tratích: mezi Rumburkem a Českou Lípou a na kolejích spojujících města Most, Žatec a Plzeň.



Zatím byly tyto speciální jízdenky k dostání jen na pokladnách. „Nyní budou cestujícím v elektronické podobě k dispozici ve státním e-shopu na stránkách Oneticket.cz a v mobilní aplikaci. Dopravci se mohou rozhodnout, zda budou jízdenky OneTicket prodávat také ve svých e-shopech,“ popsal LN mluvčí projektu Martin Opatrný.

Největší dopravce České dráhy (ČD) s tím počítá. „Od 14. srpna zahájíme zkušební prodej těchto jízdenek v našem e-shopu i v aplikaci Můj vlak,“ uvedla mluvčí ČD Vanda Rajnochová. Cestující si může lístek vytisknout nebo jej průvodčímu ukázat v telefonu.

Superjízdenka se objeví na e-shopu či v aplikaci.

Od prosince by měly být jednotné jízdenky k mání pro trasy v celém Česku. Jejich cena se odvíjí od základního tarifu ČD, který vychází z počtu ujetých kilometrů. Nezapočítávají se do něj slevy jednotlivých dopravců.



Jízdenka oživí zpáteční slevu

Zatím se prodalo více než 3200 jízdenek, s nimiž se dá nastoupit do libovolného vlaku. Nově si je lidé koupí i v aplikaci a na webu. Vrátí se i populární zpáteční sleva.

Je to další krok v projektu, který se na ministerstvu dopravy chystá už tři roky. Teprve od půli června se ale děje i pro obyčejné cestující: na dvou vybraných tratích se mohou se speciální jednotnou jízdenkou usadit do soupravy jakéhokoliv dopravce.

To znamená, že třeba z Mostu do Žatce smějí s tou samou jízdenkou zvolit žlutý vlak RegioJetu nebo oranžovo-zelený rychlík společnosti GW Train Regio. Za dva měsíce se prodalo 3230 těchto jízdenek. Jejich fungování se testuje na kolejích spojujících Most, Žatec a Plzeň a pak v Libereckém kraji mezi Rumburkem a Českou Lípou. Zatím tyto jízdenky nabízely pouze pokladní na kasách.

Druhou fází bude od poloviny srpna online prodej. „Elektronické jízdenky budou platit na vybraných pilotních tratích (stejných jako doposud). Ve vlaku se cestující prokážou platným jízdním dokladem, buď v papírové, nebo elektronické formě,“ vylíčil Martin Opatrný ze společnosti Cendis, která spadá pod ministerstvo dopravy a projekt OneTicket řídí.

Pokud se něco nezadrhne, rozšíří se jednotné jízdenky od poloviny prosince – tedy s novými jízdními řády – i do zbytku republiky. To už bude provázet i masivní informační kampaň, zatím jde spíše o nenápadný projekt.

„Zlomová věc“

Důležitou zkouškou pro něj bude právě spuštění online prodeje. Základem bude státní e-shop na stránkách Oneticket.cz (případně Jednotnajizdenka.cz). Tam bude ke stažení i mobilní aplikace pro mobilní telefony s operačními systémy Android i iOS.

Jednotné jízdenky budou od 14. srpna nabízet i České dráhy ve svém e-shopu i v aplikaci Můj vlak. „Zatím se dají na vybraných tratích koupit pouze u přepážky. Veřejnost bude moct nyní otestovat online prodej, což je zlomová věc,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Na výše zmíněných pilotních tratích se mohou lidé svézt s pěti společnostmi z celkových 13, které u nás provozují osobní dopravu.

Zjednodušeně se dá říct, že výhodou univerzální jízdenky je především flexibilita. Tedy když někomu ujede spoj do práce, nemusí čekat na vlak konkrétního dopravce. Může nasednout do jakékoliv soupravy, která jej odveze do cílové stanice. Hodit se může i při cestách do školy.

Kolik vlastně stojí?

Jednotná jízdenka ale určitě nebude konkurovat cenou. Vychází ze základního tarifu Českých drah (ČD), kde třeba ujetí pěti kilometrů stojí 19 korun, za 20 kilometrů zaplatí cestující 40 korun a tak dále. Právě kvůli její univerzálnosti není možné využít slevy, které jednotliví dopravci za cestovatelskou věrnost nabízejí.

Třeba IN Karta ČD umožňuje za 450 korun ročně dostat každou jízdenku o čtvrtinu levněji. Jde o jakousi daň za to, že si může pasažér zvolit pro svou cestu kohokoliv z dostupných dopravců. Pro lepší představu o ceně jednotné jízdenky: mezi západočeskou obcí Žihle a Plzní jezdí České dráhy a zastavuje tam i rychlík společnosti GW Train Regio. Mezi státní firmou a soukromníkem je cenový rozdíl, který je logicky znát i u jednotné jízdenky. S GW Train Regio stojí tato cesta 66 korun, s ČD 83 korun. Právě z tarifu státního dopravce cena univerzální jízdenky vychází.

Na druhou stranu i ministerstvo dopravy lidem nějakou tu korunu odpustí. Nabízí třeba zpáteční jízdenku s pětiprocentní slevou – jde tedy o návrat populárního zvýhodnění, které České dráhy loni v prosinci zrušily. Výhodněji vyjde i nákup týdenní, měsíční či jiné časové jízdenky pro danou trať. U místenek platí stejná pravidla jako dosud. Cestující si je musí koupit u dopravce. Na jeho strategii je, zda rezervaci na sedadlo nabídne zadarmo, či za poplatek. U povinně místenkových vlaků, jako j