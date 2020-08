Tisíce cestujících uvízly kvůli poruchám ve vlacích ve Francii. Ze zdravotních důvodů bylo několik lidí evakuováno

Paříž Tisíce cestujících uvázly kvůli problémům s elektřinou přes noc ve vysokorychlostních vlacích TGV na jihozápadě Francie. Zoufalí pasažéři zveřejňovali na sociálních sítích prosby o vodu, jídlo či čerstvý vzduch.

Ukazovali rovněž fotografie dětí spících na podlaze a popisovali, jak hrozné bylo mít až 20 hodin v kuse na obličeji roušku, napsala agentura AP. Podle zpravodajského webu franceinfo muselo být ze zdravotních důvodů z vlaků evakuováno několik lidí.



1h15 du matin. Toujours dans le train coincé en pleine voie. Départ de Biarritz à 15h55. Je vais passer toute la nuit avec ma femme et mon fils de 2 ans sans distribution d'eau et nourriture.

Voilà où dort mon fils en plein covid

Bravo @SNCF @ouisncf pic.twitter.com/AyS8mTHDJu — GEN1US (@NormanGenius) August 30, 2020

„Za řadu problémů s dodávkou elektřiny“, které začaly v neděli odpoledne a zastavily provoz na jihozápadě Francie, se železniční společnost SNCF omluvila. Čtyři vysokorychlostní vlaky spojující Bordeaux s ostatními městy v regionu uvázly na kolejích dlouho do noci, což mělo dopad i na další spoje, dodala společnost.



Cestující byli během noci či v pondělí ráno odvezeni zpět do míst, odkud na cestu vyrazili. Do cílových stanic je pak většinou odvezly jiné vlaky či autobusy. Jak poznamenala agentura AP, problémy s elektřinou se vyskytly zrovna v době, kdy se miliony Francouzů začaly vracet domů z prázdnin. Doprava se nejspíš vrátí zpět do normálu až během úterního rána, uvedla společnost SNCF. Dodala, že věc už začala vyšetřovat.

Plusieurs milliers de passagers naufragés de la @SNCF depuis ce midi sur la ligne Biarritz - Bordeaux suite à des arrachages de caténaires en série pic.twitter.com/wowE2rEQ2m — Serge SLAMA (@combatsdh) August 30, 2020

SNCF všechny cestující odškodní trojnásobkem ceny lístku, nechal se slyšet francouzský státní tajemník zodpovědný za dopravu Jean-Baptiste Djebbari. Železniční společnost bránil s tím, že její zaměstnanci cestujícím ve vlacích distribuovali roušky, vodu i jídlo.