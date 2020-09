Srážka osobního vlaku s lokomotivou: uvnitř je někdo zaklíněný, na místě je asi 21 zraněných

Výběr mimořádných událostí na české železnici od začátku července 4. července - V Prosenicích na Přerovsku narazil vlak do trakčního vedení. Cestovalo v něm kolem 150 lidí, nikdo nebyl zraněn. Doprava na hlavní trati mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou stála zhruba od 11:00, provoz byl plně obnoven před 19:00. Vlak stál kvůli avizované poruše na trakčním vedení, poté dostal informaci, že se může rozjet, rozjel se a spadlo na něj v nízké rychlosti trakční vedení. Na vlaku bylo poškozeno sklo a sběrač, proto nemohl pokračovat.

7. července - Dva mrtvé a 24 zraněných, z toho devět se středními a těžkými zraněními, si vyžádala čelní srážka dvou osobních vlaků na jednokolejné trati u obce Pernink na Karlovarsku. Celkem 15 lidí bylo zraněno lehce a sedm záchranáři ošetřili na místě. Jednou z obětí byl německý státní příslušník. Policie tragédii vyšetřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení, zadržela jednoho ze strojvůdců, který ve stanici Pernink nepočkal na protijedoucí vlak. 10. července - V pražských Běchovicích se večer srazil rychlík s osobním vlakem bez cestujících. Několik vagonů vykolejilo, hasiči evakuovali stovky lidí. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Jeden z vlaků jel pro cestující z pendolina, které odpoledne na stejném místě srazilo a usmrtilo člověka. Na trati, která je součástí koridoru z Prahy do Ostravy, jezdily vlaky odklonem, nehoda tak v páteční špičce způsobila komplikace tisícům cestujících. 12. července - Osobní vlak u Černošic nedaleko Prahy se dostal odpoledne na stejnou kolej jako rychlík z Klatov, který jel za ním. Strojvedoucí rychlíku ale stačil zareagovat a vlak zastavil. Událost se obešla bez zranění, nevznikla ani žádná hmotná škoda. Kvůli vyšetřování byl přerušen provoz mezi pražským Radotínem a středočeskými Dobřichovicemi, dráhy tam zavedly náhradní autobusovou dopravu. 13. července - Na trati z Chrudimi do Pardubic projel vlak na červenou. Žádná nehoda se nestala, událost se obešla bez zranění. Kvůli vyšetřování byl provoz na dvě hodiny přerušen. 14. července - Jednu oběť na životě a 35 zraněných si vyžádalo železniční neštěstí, které se stalo večer na hlavní trati z Prahy na Kolín. Osobní vlak City Elefant Českých drah mířící z Prahy do Řečan nad Labem narazil na kraji Českého Brodu do stojícího nákladního expresu. Nehodu nepřežil strojvůdce, který zůstal zaklíněný v kabině. 15. července - Při vjezdu do stanice Medlešice na Chrudimsku večer vykolejil osobní vlak, nikdo nebyl zraněn. Provoz na trati byl přerušen až do poledne následujícího dne. 16. července - Rychlík Krušnohor vyjel ze stanice Řetenice u Teplic po nesprávně postavené cestě a poškodil výhybku. Nikomu se nic nestalo. Hasiči evakuovali z vlaku 80 lidí. 22. července - Vlak společnosti Leo Express u Jablonného nad Orlicí na Orlickoústecku projel ráno na červenou a vjel do cesty jiné soupravě stejného dopravce. Oba vlaky zastavily 500 metrů od sebe. Při nehodě nebyl nikdo zraněn a nevznikla ani škoda. - V Lázních Kynžvart odpoledne vykolejil vlak RegioNova, který projel návěstidlo; oba vozy se dostaly mimo koleje. Zabezpečovací zařízení včas zastavilo na trati dopravu. 11. srpna - Na nádraží v Jihlavě se ráno srazil nákladní vlak s lokomotivou kvůli nedodržení zákazu jízdy. Oba stroje vykolejily, nikdo se nezranil. Nehoda způsobila podle Drážní inspekce škodu 7,3 milionu korun. 13. srpna - V Tišnově na Brněnsku vykolejily poslední dva vagony rychlíku Vysočina jedoucího z Prahy do Brna. Vozy se po vykolejení nepřevrátily a událost se obešla bez zranění. 14. srpna - Ve Mstěticích u Prahy ráno vykolejily vagony poblíž železničního přejezdu. Na vlečce ujelo 32 odstavených vozů, z nich sedm vykolejilo. Poškodily osobní auto, sloup trakčního vedení a drážní budovu, takzvané stavědlo. Dva lidé byli zraněni. 16. srpna - Vlakovou dopravu v Praze a okolí kolem poledne zkomplikoval požár měnírny v Malé Chuchli, který způsobil výpadek napájení na pražském hlavním nádraží. 9. září - Na nádraží v Kdyni na Domažlicku se ráno srazil osobní vlak s technickým vozidlem. Podle prvních informací je na místě zřejmě 13 zraněných, z toho nejméně jeden člověk vážně.