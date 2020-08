Tchajwanská letecká společnost China Airlines zvažuje přímé spojení s Prahou

Tchaj-pej Tchajwanská letecká společnost China Airlines má zájem o zřízení přímé letecké linky mezi Prahou a Tchaj-pejí. Po jednání předsedy Senátu Miloše Vystrčila a jeho delegace s představiteli této společnosti to novinářům řekl pražský primátor Zdeněk Hřib. K plánům na realizaci se podle něj firma vrátí, až odezní současná situace spojená s bojem proti koronaviru.

Zástupci China Airlines podle Hřiba senátní delegaci řekli, že posoudili ekonomickou výhodnost přímé linky. „Dozvěděli jsme se, že to dopadlo v podstatě pozitivně. Akorát momentálně díky té situaci kolem covidu není možné tu linku realizovat hned teď, ale jakmile ta situace pomine, tak se opět vrátí k plánům na (její) realizaci,“ řekl primátor.



Na twitteru zároveň uvedl, že linka by měla být zavedena, až se kromě koronavirové situace aerolinkám podaří dořešit rovněž dostatek letadel pro dálkové lety.

„Jsem za to velice rád, velice rád budu v Praze vysvětlovat, že ty China Airlines, které k nám budou lítat, nejsou aerolinky Čínské lidové republiky, ale tchajwanské aerolinky,“ řekl Hřib. Reagoval tak na debatu na českých sociálních sítích po zveřejnění fotografií letadla právě China Airlines, které Vystrčila na Tchaj-wan přepravily. Lidé si tuto společnost pletli s čínskými leteckými firmami.

Vystrčil na začátek setkání s touto společností za přepravu poděkoval. Řekl, že byl spokojen s bezpečností i obsluhou od palubního personálu. Podotkl, že by bylo dobře, kdyby letadla mezi Tchaj-pejí a Prahou létala pravidelně.

Hřib novinářům také řekl, že pražské letiště poskytuje přímé lince velkou podporu. Zmínil také potřebu nejen osobní dopravy, ale i nákladní.

Vystrčil v pondělí ráno jednal i s vedením Tchajwanské asociace výrobců elektroniky (Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers Association - TEEMA), která podle Senátu zvažuje založení české pobočky. Podle Hřiba se česká delegace na této schůzce dozvěděla „spoustu pozitivních zpráv“. „Víme teď, na co se zaměřit pro to, aby se třeba do Prahy dostalo nějaké vývojové centrum,“ řekl.

Senát uvedl, že TEEMA patří mezi osm největších průmyslových uskupení na Tchaj-wanu a sdružuje 3000 členů. Podle podkladů, které dostali novináři, má asociace široký záběr a pokrývá oblasti od polovodičů, domácích spotřebičů přes chladicí a klimatizační jednotky, zkušební a měřicí přístroje až po kabely či baterie.

„V reakci na globální dění dochází k přesměrování aktivit TEEMA z čínského trhu do dalších destinací,“ uvedl Senát před jednáním. TEEMA podle zástupců české horní parlamentní komory zvažuje otevřít pobočku pro střední a východní Evropu, která by se později nejspíš stala centrálou pro celou Evropskou unii. „Vzhledem k aktivitám tchajwanských firem je Česká republika mezi favority,“ dodal Senát.

Vystrčil společně s delegací na Tchaj-wan přiletěl v neděli, zpět odletí v pátek. Do té doby má v plánu jednání i s dalšími tchajwanskými firmami.