Semináře zejí prázdnotou, učitelé z autoškol je většinou ignorují. Asociace navrhuje povinné kurzy

PRAHA Nedostatečné vzdělání a s tím spojené staromódní výukové metody. Značná část tuzemských učitelů v autoškolách postrádá ochotu rozvíjet své znalosti. Zákon jim to nenařizuje, tak nemají potřebu. Asociace autoškol ČR, největší tuzemská organizace sdružující jejich provozovatele, toto kritizuje. Navrhuje, aby školící kurzy byly povinné. Problémem se zabývá i ministerstvo dopravy.

„Největší počet učitelů autoškol se nikde nevzdělává,“ popsal LN Aleš Horčička, místopředseda organizace. „Jsou to lidé, kteří před dvaceti třiceti lety získali licenci a žijí z toho dodnes. Bohužel učí věci, které mnohdy nejsou relevantní, a jejich přístupy nejsou moderní,“ dodal s tím, že asociace pravidelně pořádá velké množství seminářů a kurzů, většinou však s nevalnou účastí.



Nelze se příliš divit. Pro učitele, jako vůbec jediné profesionály v dopravě, žádná povinnost aktualizovat své vědomosti neexistuje. Získají-li licenci, pro níž musejí splnit několik podmínek (minimální věk 24 let, absolvování školení, složení zkoušek, kladné dopravně psychologické vyšetření a další), záleží pouze na nich, či jejich nadřízených (provozovatelích), jak se k tomuto postaví. A to přesto, že silniční doprava je dynamický obor, v němž stále nastávají změny, jimž je nutné se přizpůsobovat.

Do roku 2000 přitom praxe byla taková, že učitelé v českých autoškolách se museli povinně, každých pět let, účastnit takzvaných prolongací. Pakliže u zkoušek, během nichž museli svou licenci obhájit, uspěli, byla jim platnost prodloužena o další pětiletku.

Povinné kurzy pro instruktory?

Tento proces byl ovšem v oboru vnímám velmi negativně, a tak se od něj na přelomu tisíciletí upustilo. O jeho znovuzavedení nyní neuvažuje ani Asociace autoškol.

Upřednostňuje spíše, aby instruktoři museli po vzoru profesionálních řidičů nákladních automobilů absolvovat každý rok několik hodin teoretických studií. Jednou za pět let by se pak účast na nich vyhodnotila a na základě toho by byla školitelům licence obnovena, či případně nikoliv.

„Nechceme nikomu nic brát nebo činit problémy. Pouze chceme do zákona prosadit povinnost, abychom měli možnost se s učitelem potkat a probrat s ním novinky v oboru,“ přiblížil LN Horčička.

Záležitostí se zabývá rovněž ministerstvo dopravy. Pro tuto oblast dokonce sestavilo pracovní skupinu zaobírající se veškerými podněty, které by mohly vést ke zlepšení současné situace. „Vzdělávání učitelů autoškol je jednou z problematik, která je v řešení,“ sdělila LN mluvčí resortu Lenka Rezková.

Návrh, s nímž přišla Asociace autoškol ČR, ministerstvo dopravy vnímá jako přínosný. Podle Rezkové však dosud zatím není jednoznačně rozhodnuto, jakou formou a v jakých lhůtách by vzdělávání mohlo probíhat. „Je diskutováno několik možností, které sebou přináší jak pozitiva, ale i negativa. Je důležité, aby proběhla vzájemná shoda s odbornou veřejností a případné zavedení bylo efektivní,“ uvedla mluvčí.

Školení? Ztracené dny

Nedostatečnou edukaci učitelů, kterých je u nás přibližně pět tisíc (přesné číslo nikdo neeviduje), podle Aleše Horčičky způsobují zejména dva faktory – zmíněné stáří školitelů, kvůli němuž nejsou mnozí ochotni učit se nové metody, a též fakt, že jde o špatně odměňovanou profesi. Instruktor v autoškole se dle jeho slov ani nepřiblíží měsíční hrubé mzdě 30 tisíc korun.

„Vzdělávání je zároveň drahé. Učitelé si uvědomují, že do něj musejí investovat čas a v danou chvíli nemohou pracovat. Proč by tak jezdili do Prahy, když tím tratí deset tisíc korun, které by třeba během dne vydělali,“ podotkl Horčička.



Učitelé autoškol, které LN oslovily, tato slova potvrzují. Shodují se, že kurzů, které by rozšířily jejich vzdělání, se neúčastní především proto, že na ně nemají čas a často ani pomyšlení.

„Pokud pracujete sami na sebe jako já, makáte každý den. Nejde jen o jízdy, ale i papírování, byrokracie je v tomto oboru katastrofální,“ řekl LN nejmenovaný učitel ze Slezska. „Na různá školení to mám stovky kilometrů, a to jsou pro mě dva ztracené dny,“ doplnil jej kolega z Moravy.