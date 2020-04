Vláda rozhoduje chaoticky, myslí si pendleři. I jeden test za měsíc je podle nich finančně náročný

Plzeň/Karlovy Vary/České Budějovice Pendleři, tedy Češi dojíždějící za prací do ciziny, si stěžují na chaotičnost rozhodnutí vlády. Snížení počtu povinných testů na koronavirus jim sice ušetří peníze, ale testy tak podle nich ztrácejí smysl. Vyplývá to z vyjádření pendlerů. Sdružení Pendleři bez hranic chystá na pátek protestní akci s podepisováním petice za zrušení povinného testování na nemoc covid-19, způsobovanou koronavirem.

Pendleři se nyní při cestách za hranice musí jednou za dva týdny prokázat negativním testem na covid-19. Nově ale bude vláda požadovat jen jeden test za měsíc.

„To už je naprosto směšné. Koho pak ten test chrání? Dobře, tak nám nevytáhnou z kapsy 6000 korun (za dva testy měsíčně), ale 3000. Ale proč, jaký to má smysl?“ řekl Jan Průha ze sdružení Pendleři bez hranic, které má přes 3000 členů.

Podobně se vyjadřují další členové sdružení na sociálních sítích. „Jaký to má význam, udělat to jednou za měsíc? Když si udělám test teď, mám automaticky imunitu a žádný vir nechytím?“ napsal třeba ve facebookové skupině Pendleři bez hranic Jiří Petřík. Vládu kritizoval na sociální síti i starosta Chebu Antonín Jalovec (VPM). „V té vládě uvažují jak? Prostě nás napadne nějaké číslo?“ sdělil.

Finanční náročnost

Část pendlerů si stěžuje, že i jeden test měsíčně za několik tisíc korun je pro ně finančně náročný, a podle některých je problém najít volný termín pro testování. „Pendlerů je tak neskutečné množství, že odběrová místa to absolutně nestíhají a musíme si dávat termíny dopředu,“ řekla Ludmila Pfeferová, která dojíždí za prací do Německa z Volar na Prachaticku. Někteří pendleři v rozhodnutích kabinetu ztrácejí přehled. „Neustále to mění, nevyznám se v tom,“ řekl pendler Tomáš Drda z Karlovarského kraje.

Vláda v polovině března kvůli šíření koronaviru zakázala obyvatelům Česka cesty do ciziny. Pro lidi dojíždějící do zahraničí za prací ale stanovila výjimku, podle které mohli jet do vzdálenosti nejvýše 50 kilometrů za hranicemi, pokud se prokázali potvrzením od zaměstnavatele nebo třeba pracovní smlouvou. Později kabinet ještě rozšířil možnosti cestování pro pendlery, když jim umožnil jet až 100 kilometrů za hranice.

Pak ale vláda 19. března zpřísnila podmínky. Nově se museli pendleři na hranicích prokazovat listem s každodenními razítky od policie. O týden později vláda pendlerům nařídila, že musí buď s cestami za hranice přestat, nebo si v zahraničí najít ubytování nejméně na tři týdny a při návratu do Česka počítat s dvoutýdenní karanténou. V polovině dubna vláda zkrátila minimální délku pobytu v cizině pro pendlery na dva týdny. O týden později rozhodla, že pendleři budou moci jezdit přes hranice denně, ale pokud jednou za 14 dní předloží negativní test na covid-19. Ve čtvrtek vláda uvedla, že bude stačit jeden test za měsíc.