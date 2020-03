Vláda zakázala osobní autobusovou i vlakovou dopravu do zahraničí. Částečně omezila i letecký provoz

Praha Od soboty bude při cestách z Česka do všech okolních zemí zakázána veškerá autobusová, vlaková a lodní doprava cestujících. Cestovat za hranice bude možné pouze automobily. Částečně bude omezen i letecký provoz. Po čtvrtečním jednání vlády to oznámilo ministerstvo dopravy. Opatřením chce vláda omezit šíření nového koronaviru.

Zákaz platí pro všechny osobní dopravce v mezinárodní osobní silniční, železniční i vodní dopravě. Vztahovat by se měl na přepravu cestujících přes hranice. Pro nákladní dopravu by tak měl trvat dosavadní stav, kdy mezinárodní přepravy jsou povoleny. Umožněn by měl být návrat Čechů ze zahraničí, případně odjezd cizinců. Dopravci následně mohou přivézt zpátky do Česka pouze vozy a lodě bez cestujících.

Zákaz přepravy na silnicích se podle ministerstva týká osobní linkové a příležitostné dopravy zajišťované vozidly nad devět lidí, u drážní a vodní dopravy se týká všech mezinárodních vlaků nebo lodí v osobní dopravě.

Vláda také nařídila využívat v rámci komerčních letů s cestujícími na palubě, při nichž se překračuje hranice země, pouze pražské Letiště Václava Havla. Lety na regionální letiště tak budou zakázány.

Na zákaz mezinárodních spojů se okamžitě začali připravovat dopravní firmy. RegioJet přerušil prodej jízdenek, a to až do 5. dubna. Cestujícím s již zakoupenými jízdenkami dopravce vrátí peníze. Spoje začal rušit i Leo Express. Omezení se aktuálně týká vlakových spojů do Polska a na Slovensko a autobusových spojů do Rakouska, na Slovensko a Ukrajinu,“ uvedl mluvčí dopravce Emil Sedlařík. Upozornil, že současná situace v dopravě bude pro dopravce znamenat velké ekonomické ztráty.

Nový typ koronaviru se začal šířit na konci loňského roku v Číně. V Česku bylo dosud potvrzeno 104 případů onemocnění.